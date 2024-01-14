快訊

力保侯友宜、朱立倫？張善政：要做最強後盾而不是分化

產險業大躍進...2023年簽單保費創歷史新高 「這險」成長率40％居冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

約炮還是打嘴砲？人夫涉出軌4女「包含妻閨密」 鹹濕對話曝光辯：只是嘴上說說

香港01／ 撰文／田中貴
新竹1名張姓男子和妻子2019年結婚，張妻去年2月3日無意中發現丈夫的情色秘密，自2022年9月起透過社交軟件Telegram和女網友、妻子1名黃姓閨密和另外兩名女子調情。情境示意圖。圖／Ingimage
新竹1名張姓男子和妻子2019年結婚，張妻去年2月3日無意中發現丈夫的情色秘密，自2022年9月起透過社交軟件Telegram和女網友、妻子1名黃姓閨密和另外兩名女子調情。情境示意圖。圖／Ingimage

台灣發生1宗離譜出軌案。1名人夫婚後兩年多和妻子閨密、女網友等4名女子互傳鹹濕訊息，女網友甚至多次傳送裸照，而且相約到附近汽車旅館「愛愛」，內容極度十八禁，人妻意外發現訊息，大怒提告丈夫和4名小三，索償99萬新台幣，但人夫自己辯稱根本沒有和人約炮，4名女子同樣撇清關係，但法官裁定女網友和人夫發生性行為，但無法證明其餘女子和人夫發生過關係，所以裁定人夫和女網友賠償25萬新台幣。

新竹1名張姓男子和妻子2019年結婚，張妻去年2月3日無意中發現丈夫的情色秘密，自2022年9月起透過社交軟件Telegram和女網友、妻子1名黃姓閨密和另外兩名女子調情，當中女網友多次傳送裸照，張男興奮回覆「乳暈超大」、「可以不要收回嗎？我想妳的時候想看」、「一早看這好興奮」等，女網友甚至熱情稱呼張男為「寶貝」，直言好想和他發生關係，他們更討論是否要做足安全措施等問題，相約在女網友住所附近汽車旅館激戰，事後討論過程是否開心。

至於黃姓閨密，張妻指控她和張男討論在溫泉池性交一事，張男表示「又要泡澡又要辦事，感覺很不夠」，黃女解釋時間如何充裕，更過份的是張男向黃女分享夫妻房事，認為自己沒有感覺，但「跟姊姊（黃女）都不會這樣」，黃女回應可能「尺寸不合」。

另外兩名女子則分別跟張男分享「多人運動」的性愛經驗等，張男詢問女方「昨天有否高潮嗎？」，女方甚至傳送美腿照片，提議交換伴侶。

張妻怒告涉事五人，索償99萬新台幣，案件在新竹地院提堂，張男辯稱妻子強行取走其手機，擅自讀取對話紀錄，但不清楚前文後理，她們只不過分享性行為經驗，張男則以「粗俗言語」回饋，而且建議她們如何增進感情，以及性行為樂趣，從頭到尾都沒有和她們約炮，但妻子當時手持菜刀，脅迫他寫下道歉信，承認自己有外遇，惟信件內容並非屬實。

4名女子紛紛辯稱不知道張男已經結婚，部份人重申只是互相傳送情色文字，實際上沒有和張男見過面，黃女更說她和涉事夫妻有共同群組，三人平常閒聊時，尺度非常開放，對於房事該類話題已經習以為常，張男有次表示要去找她，她亦立刻拒絕。

法官裁定女網友知道張男已經結婚，亦的確和他去汽車旅館發生關係，而其他三女只是和張男分享性事，無法證明和他發生性行為，抑或曖昧親密，因此判處張男和女網友賠償25萬新台幣，案件可以上訴。

延伸閱讀：

人夫一夜風流偷吃被原諒 老婆3年後出軌反指責：你不忠在先

教師不舉20年 出軌女學生後這樣做重振雄風 被妻揭發不倫戀下場曝

文章授權轉載自《香港01》

人夫 性行為 結婚 出軌 裸照

延伸閱讀

人妻1穿搭被小叔偷瞄 氣罵「沒禮貌」網全不挺：女生也會看

心態崩了？大選開票當晚民眾狂搜1關鍵字 凌晨搜尋熱度直衝天花板

快買來囤！強震後無印良品「1儲備零食」被挖出 日網嗨喊太好吃：只能儲存5分鐘

甜妹拯救世界？台灣妹子赴東北「吃糖葫蘆」竟登熱搜 陸網融化：快讓她留下來

相關新聞

生小孩CP值超高？他列算式佐證 網驚：怪怪的，但有點被說服

在房價、物價不斷飆漲，薪水永遠凍結的年代，年輕人都對結婚、買房這件事避之唯恐不及，更不用說承擔生小孩的壓力，台灣新生兒人數連續三年呈負成長。不過有網友近日表示，其實生小孩CP值超高，並舉了許多例子佐證，底下網友看完他的想法後，也直呼：「不知道哪裡怪怪的，但有點被你說服！」

婚禮前抓包尪有小三 她為愛原諒…4年後下場竟更慘

婚姻最重要是忠誠！有女網友發文表示，4年前與丈夫結婚前，發現丈夫出軌外遇，她當時選擇「原諒」繼續結婚，以為可以用愛感動丈夫，沒想到4年後會有更慘痛經歷，令她崩潰決定離婚，直指「女人真的別為了愛情與家庭犧牲自己」。貼文引來網友熱議，紛紛支持原PO決定，「好有勇氣」、「妳好棒！雖然年輕時鬼遮眼，但人生要修正錯誤永遠不嫌晚！」

尪冷戰躲回婆家！人妻反樂翻「別和好」 婆媽見原因讚嘆：傑出的一手

夫妻相處難免會有摩擦，日前便有一名人妻分享，和老公大吵一架後，對方竟選擇冷戰，不僅直接躲回婆家，電話、簡訊也都聯絡不到人。但原PO一點也不擔心，反而希望對方千萬不要來求和。原因曝光後，引來不少婆媽讚嘆高招。

【江流千古意——契入中國文化的16個關鍵詞 之10】林谷芳／胡漢新血的注入

許多人以中國自來就是漢家天下，是漢人以其優異於蠻夷的文化所建立起來的「上國衣冠」。然而，只有在絕對封閉的環境中才可能有「單一民族的發展」，而這封閉性，也必使該民族很快到達它發展的極限。就以日本這「基本」屬單一民族的文化體而言，若無大量吸收唐宋文化，近代更得力於西方文明，怕不依然是位處大洋中的前文明聚落。

情侶因選舉鬧分手？她揭真相網支持「應尊重」：投不投是自由

不少北漂、南漂族群為了此次總統、立委選舉，紛紛在投票前夕便安排好車票，準備返鄉投票。不過日前一名女網友發文分享，自己是北漂族，最近因為不打算返鄉投票，與男友大吵一架，甚至鬧到快分手。對此，有網友表示，「不投票也是種選擇」，應尊重每個人的選擇。

【當代散文】夏烈／舊雨浥今塵——奧本海默的聯想（上）

人類在瞭解它之前不會怕它，但在使用它之前不會瞭解它。──奧本海默（有關原子彈）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。