約炮還是打嘴砲？人夫涉出軌4女「包含妻閨密」 鹹濕對話曝光辯：只是嘴上說說

台灣發生1宗離譜出軌案。1名人夫婚後兩年多和妻子閨密、女網友等4名女子互傳鹹濕訊息，女網友甚至多次傳送裸照，而且相約到附近汽車旅館「愛愛」，內容極度十八禁，人妻意外發現訊息，大怒提告丈夫和4名小三，索償99萬新台幣，但人夫自己辯稱根本沒有和人約炮，4名女子同樣撇清關係，但法官裁定女網友和人夫發生性行為，但無法證明其餘女子和人夫發生過關係，所以裁定人夫和女網友賠償25萬新台幣。

新竹1名張姓男子和妻子2019年結婚，張妻去年2月3日無意中發現丈夫的情色秘密，自2022年9月起透過社交軟件Telegram和女網友、妻子1名黃姓閨密和另外兩名女子調情，當中女網友多次傳送裸照，張男興奮回覆「乳暈超大」、「可以不要收回嗎？我想妳的時候想看」、「一早看這好興奮」等，女網友甚至熱情稱呼張男為「寶貝」，直言好想和他發生關係，他們更討論是否要做足安全措施等問題，相約在女網友住所附近汽車旅館激戰，事後討論過程是否開心。

至於黃姓閨密，張妻指控她和張男討論在溫泉池性交一事，張男表示「又要泡澡又要辦事，感覺很不夠」，黃女解釋時間如何充裕，更過份的是張男向黃女分享夫妻房事，認為自己沒有感覺，但「跟姊姊（黃女）都不會這樣」，黃女回應可能「尺寸不合」。

另外兩名女子則分別跟張男分享「多人運動」的性愛經驗等，張男詢問女方「昨天有否高潮嗎？」，女方甚至傳送美腿照片，提議交換伴侶。

張妻怒告涉事五人，索償99萬新台幣，案件在新竹地院提堂，張男辯稱妻子強行取走其手機，擅自讀取對話紀錄，但不清楚前文後理，她們只不過分享性行為經驗，張男則以「粗俗言語」回饋，而且建議她們如何增進感情，以及性行為樂趣，從頭到尾都沒有和她們約炮，但妻子當時手持菜刀，脅迫他寫下道歉信，承認自己有外遇，惟信件內容並非屬實。

4名女子紛紛辯稱不知道張男已經結婚，部份人重申只是互相傳送情色文字，實際上沒有和張男見過面，黃女更說她和涉事夫妻有共同群組，三人平常閒聊時，尺度非常開放，對於房事該類話題已經習以為常，張男有次表示要去找她，她亦立刻拒絕。

法官裁定女網友知道張男已經結婚，亦的確和他去汽車旅館發生關係，而其他三女只是和張男分享性事，無法證明和他發生性行為，抑或曖昧親密，因此判處張男和女網友賠償25萬新台幣，案件可以上訴。

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文章授權轉載自《香港01》