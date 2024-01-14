生小孩CP值超高？他列算式佐證 網驚：怪怪的，但有點被說服

在房價、物價不斷飆漲，薪水永遠凍結的年代，年輕人都對結婚、買房這件事避之唯恐不及，更不用說承擔生小孩的壓力，台灣新生兒人數連續三年呈負成長。不過有網友近日表示，其實生小孩CP值超高，並舉了許多例子佐證，底下網友看完他的想法後，也直呼：「不知道哪裡怪怪的，但有點被你說服！」

原PO在Dcard表示，如果以「養兒防老」與「投資」的角度來說，生小孩CP值超高，養一個小孩到18歲，差不多要花200多萬，父母一人出100多萬就行了，連房子頭期款都不到，還不用一次拿出來，接著孩子就有能力自己打工賺錢。

原PO表示，孩子剛生出來時，照顧起來比較麻煩，這時只要丟給公婆或老人家養就好，補助領好領滿，等孩子稍微大一點再接回來，好好培養感情，上小學以後，孩子也不用一直顧，公立學校很便宜，可以開始訓練他們自己上下學，還有做家事，會很方便。

至於衣服、玩具部分，可以拿親戚、網路上別人轉送的，再包裝成新禮物給孩子，或者是買路邊攤就好。吃的部分，可以自己煮，偶爾吃個260元的牛排、500元的大餐，並告訴小孩這個是高級料理，很多人根本吃不起，培養他們「自己真好命」、「花錢有罪惡感」的想法。

另外3C部分，可以給小孩用自己的舊手機，而且要用「賣的」，回收小孩的零用錢，也不用讓孩子旅遊和學才藝，因為賺不了錢，不要浪費時間。至於孩子要不要補習，要看孩子的天賦，如果聰明就加大投資，反之就不用。

原PO接著說，孩子到大學之後，讓他們用學貸、打工的方式，增加社會經驗。如果學校很爛，就讓小孩用打工的錢去補習、洗學歷。選科系一定要選電類組，不然就機械理科，「送他去輪班，都有不錯的薪水，回本比較快」。另外原PO也提醒家長，要算好時間貸款買房，這樣小孩長大還可以幫忙繳房貸，跟他們強調：「反正以後都是你的啦」。如果孩子是不聽話的類型，還可以賣房養老。

原PO表示，假設小孩長大後，家長還有30年可以活，一個月5千元的孝親費，累積起來就有180萬，父母平分為90萬。如果花300萬養小孩，那父母一人花了150萬，養孩子平均一人虧60萬。但只要花這筆錢，就可以得到人生成就感與優越感、有人幫忙還貸款、免費家事和跑腿、不會孤單沒人陪等好處，而且小孩薪水也可能變高、能負擔更多東西，家長也可能活更久，總體來說CP值超高。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「如果用這個觀點說服我生小孩，我會願意」、「突然覺得養我CP值好高，從小沒補習、沒才藝，阿嬤帶大，大學就開始接家教打工，現在年收大概260萬，過年也都各自包5萬以上給爸媽」、「這比較像買終身型股票，投資有賺有賠，詳細請看說明書」。

不過也有許多人認為，「教育和陪伴才是最重要的，把小孩當工具人，還不如別生」、「我家親戚生四個孩子，一個賭博、一個吸毒、一個未婚生子，唯一一個高學歷、高薪的，卻一毛也不給父母。想要穩賺不賠？去當房東絕對是比生孩子好很多」、「我敢說台灣7成的人都是在這樣的環境下長大的，可悲啊」、「分享一下被這樣養大的我，在求學過程看到太多同學有幸福快樂的家庭，所以覺得很不平衡，現在對過往成長經歷滿怨恨的」。