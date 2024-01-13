情侶因選舉鬧分手？她揭真相網支持「應尊重」：投不投是自由

不少北漂、南漂族群為了此次總統、立委選舉，紛紛在投票前夕便安排好車票，準備返鄉投票。不過日前一名女網友發文分享，自己是北漂族，最近因為不打算返鄉投票，與男友大吵一架，甚至鬧到快分手。對此，有網友表示，「不投票也是種選擇」，應尊重每個人的決定。

原PO在Dcard發文表示，她從高雄來台北工作，此次選舉在周六，但她周日有工作，加上回高雄的高鐵票也不便宜，所以她打算不返鄉投票。不料男友知道後相當生氣，傳訊息給原PO表示，「不投（票）等於是別人替妳決定妳的未來」。兩人因此大吵一架、鬧到快分手，男友甚至已經兩天沒回原PO訊息了。

此話題一出，有網友認為兩人價值觀存在落差，「你們價值觀就是有落差了，就算這次不分手，之後還是會因為類似價值觀的問題吵架」、「不投票其實也是妳的權益，所以你們不適合，分手最快」、「不要覺得這是小事，政治立場、對政治的關注度絕對是家庭裡常見的紛爭」、「干預另一半思想、用分手要脅，根本恐怖情人無誤啊！妳今天順了他的意，只是在縱容他得寸進尺而已」。

此外，有不少網友認為投票是個人自由，不應受任何人強迫，「車票錢根本就不是問題，今天就算別人付我一百萬，老子不投就是不投，『不投票』也是一種表意自由」、「如果我是妳男友，這麼堅持希望妳投出那一票，我會願意幫妳負擔車票錢，希望幫妳化解原先的時間跟金錢考量」、「不投票也是種選擇吧」、「不是欸，不投也是一種選擇不是嗎？這樣強逼人是在哈囉」。