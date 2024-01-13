人妻1穿搭被小叔偷瞄 氣罵「沒禮貌」網全不挺：女生也會看

如何穿著是每個人的自由，尤其現在的風氣不像以前保守，許多女孩子喜歡打扮漂亮，讓自己更有自信，不過有一名人妻抱怨回婆家時，因為自己的裙子比較短，竟發現小叔在偷瞄，讓她覺得對方很不禮貌。不過貼文一出，反而引來眾人一面倒地砲轟。

這名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，日前回婆家時，因為當天穿的裙子比較短，差不多在膝蓋上方15公分，結果坐在沙發時竟然發現小叔偷瞄她的大腿處，而且還看了一兩次，讓她非常不滿，覺得這樣相當沒禮貌。

但貼文一出，鄉民們一面倒全都不挺原PO，「男人專注於美的事物不是正常的嗎？」、「是女人也會看好嗎？」、「哇！膝上15公分？不要說小叔了，連我是路人也想看了」、「那不叫有點短，叫非常短」、「妳沒有看人家，妳怎麼知道人家在看妳？是妳想太多了」、「雖然打扮是自己的事，但是別人要看也是他的事啊！敢穿就不要怕，他又沒有動手」、「說真的，怕人家看就別穿」、「妳自己都知道太短，還怕被看！妳已經先不自在，就會變成多疑了」。

還有人建議原PO做一些防護措施，「不會穿長裙嗎？」、「我若是穿短裙裡面一定穿安全褲，冬天裡面會多穿一條親膚色內搭褲，這樣也不怕人家看」、「怕被看，穿安全褲再加長褲，保證安全」、「可用抱枕或外套蓋住」、「如果坐在位置上也可以拿外套先遮一下」。