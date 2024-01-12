1周3次還不夠？見尪瀏覽紀錄「天蠍女怎約砲」 孕妻氣瘋奔娘家

整個人氣到發抖！一名人妻揭露老公的惡行，她表示自己目前懷孕8個月，仍和老公維持性生活，每周約愛愛3次，然而某天她卻意外發現老公的手機出現「天蠍女如何約砲」的瀏覽紀錄，讓她當場崩潰。文章曝光，網友們紛紛先勸她別動氣，而事後原po老公也坦承是對前女友有遐想。

該名人妻在Dcard發文，某天睡前偷看老公的手機時，除了出現「自拍破解、影片手機破解版」等色情瀏覽紀錄，竟還出現「天蠍女如何約砲」、「天蠍想要的是真心，還是肉體」等關鍵字，讓她懷疑老公有出軌的意圖。

原po表示，平時先生對她很好，也表現出一副很愛她的樣子，沒想到卻是背著她偷吃，讓她氣到整個人發抖，崩潰求助「我到底要怎麼辦？」。

文章曝光，網友們紛紛推測，原po老公的搜尋紀錄會特別去搜尋「天蠍女」，肯定是有這號人物存在。「懷孕一週還三次性事，老公還約砲的話，挺不下去了」、「先把自己跟寶寶照顧好最重要，夫妻感情與未來關係就順其自然吧」、「天蠍女如何約，感覺就是有問題」。

最後，原po更新近況，老公坦承是對前任有遐想，也頻頻下跪認錯，說自己不該有這種偏差的想法，但她仍無法原諒，氣到直奔娘家冷戰中。