人妻憂1觀念和婆婆有衝突 過來人認很正常：不用太糾結

婆媳之間常常會因為生活習慣、觀念、教育方式的不同而有所爭執，一名新手媽媽在PTT發文表示，資訊發達的時代，許多人都會透過書籍和網路來帶小孩，不過如果自己和婆婆的方法有落差的話，該怎麼溝通解決？不過不少人認為這很正常，不用想太多。

原PO對於許多女生帶小孩的方法跟婆婆是否有衝突一事感到好奇，她說雖然不是跟婆婆同住，但對方常常想在假日時到訪探望孫子。她表示現在資訊科技發達，所以不少新手媽媽都會參考書籍，或者上網看Youtube教學來帶小孩，不然就是跟身邊朋友互相請教，再加上自己學著學著就有經驗了。

不過原PO有個疑問，如果發現婆婆的方法和自己的理解有一些落差的話，又不好意思糾正，跟老公講又怕老公為難，遇到這種情況時該怎麼辦？

對於原PO的憂心，多數人反而覺得是正常的，「光手洗內衣褲的習慣都改不掉了，是要要求什麼更多的妥協？」、「跟自己媽媽都有想法不同到時候，更何況那是婆婆」、「我跟我媽帶嬰習慣都不會一樣了，年代差太遠，很正常」、「跟上一代觀念不同很正常吧？不止婆媳間，我先生跟我公婆也會意見不合」、「三年一代五年一溝，妳覺得婆媳的年齡差會有幾代幾溝？」、「妳跟妳媽帶小孩方式也不一樣，跟妳姐妹朋友同學也一定不一樣，妳現在以為對的帶法，三十年後搞不好也證明出來是錯的，不用糾結那麼多」。

也有網友認為老公應該要出面，「自己發聲，老公十個有九個廢」、「先生的媽媽就是要叫先生溝通處理，是自己的小孩又不是婆婆的小孩」、「先生不看書嗎？育兒是女生要做就好了嗎？」、「和妳老公溝通，請他和自己媽媽溝通，老公硬起來，還沒用就減少碰面機會」、「怕老公為難就是苦自己，那是他親媽有什麼好為難」、「時候老公就要出來幫忙溝通協調，不然老公是做什麼用的」。