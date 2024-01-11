她尾牙撞期30歲男友生日遭情勒「天塌下來都要到」 網酸：確定不是3歲？

為了感謝員工過去一年的付出，許多公司都會舉辦尾牙以鼓勵員工。不過，有女網友在Dcard透露，她男友生日剛好與公司尾牙同一天，自己不方便請假，只能等吃完尾牙後再幫忙慶生，對方卻因此暴怒，害她委屈坦言「難道是我不夠用心嗎？」

原PO以「男友要我為了慶生不去尾牙」為題發文並附上兩人對話截圖，她表示，自己目前25歲，男友30歲，兩人已交往快一年，對方生日在一月底的某天平日，而公司近期公布尾牙的舉辦日期卻剛好在男方生日當天的中午，「結果他相當生氣，覺得為什麼我沒辦法排除萬難幫他慶生」。原PO指出，當天是由主管的主管請整個部門吃尾牙，所有人都會到，自己也不方便請假，她也向男友保證吃完尾牙後會回去一起慶生，但對方依舊非常生氣。

在兩人對話內容中，男方還不斷強調自己不會錯過伴侶生日，甚至直言「如果是我，另一半（生日）那天，就算天塌下來，我也不會找理由」。原PO說明，兩人工作性質不同，對方是在家裡的公司上班，屬工程類產業，自己則是法律公司的職員，請假並不容易，但男友不只無法理解還開始情勒（情緒勒索）表示「我悟了，我不該把我想要的事情跟妳說，因為在妳的生涯中，我的歷程只是妳職業的絆腳石」。

原PO透露，自己已送對方一支Apple Watch，只差一頓生日大餐，但男友的訊息讓她感到非常難過，懷疑自己是否不夠用心，「工作對我而言確實蠻重要的，我也沒辦法為了工作而拋下感情」，委屈問道，大家是否會為了幫伴侶慶生，而請假不去尾牙。

貼文底下，許多網友痛批原PO男友想法太幼稚，「30歲這思維，這是小朋友吧，不考慮放生嗎？」、「講的出天塌下來都會去的人，通常都是別人在幫他頂著天的，下一個更好」、「是3歲還是30歲？要打對誒」、「這有什麼好情勒的？好無聊喔，趕快跟他分手，不然以後不知道要被說嘴幾年」、「Apple Watch要回來後，分手這人」。