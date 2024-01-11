快訊

黃國昌為「郭台銘公開信」告發 國民黨氣炸要求民眾黨限時道歉

登機後不安分！男「1脫序舉動」摔下停機坪 319名乘客慘被耽誤近6小時

網傳台灣阿銘公開信 侯辦反擊柯辦含沙射影：選情告急出下策？

她尾牙撞期30歲男友生日遭情勒「天塌下來都要到」 網酸：確定不是3歲？

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友透露，公司尾牙與男友生日在同一天，自己因不方便請假，對方就開始暴怒並情勒她。示意圖／ingimage
女網友透露，公司尾牙與男友生日在同一天，自己因不方便請假，對方就開始暴怒並情勒她。示意圖／ingimage

為了感謝員工過去一年的付出，許多公司都會舉辦尾牙以鼓勵員工。不過，有女網友在Dcard透露，她男友生日剛好與公司尾牙同一天，自己不方便請假，只能等吃完尾牙後再幫忙慶生，對方卻因此暴怒，害她委屈坦言「難道是我不夠用心嗎？」

原PO以「男友要我為了慶生不去尾牙」為題發文並附上兩人對話截圖，她表示，自己目前25歲，男友30歲，兩人已交往快一年，對方生日在一月底的某天平日，而公司近期公布尾牙的舉辦日期卻剛好在男方生日當天的中午，「結果他相當生氣，覺得為什麼我沒辦法排除萬難幫他慶生」。原PO指出，當天是由主管的主管請整個部門吃尾牙，所有人都會到，自己也不方便請假，她也向男友保證吃完尾牙後會回去一起慶生，但對方依舊非常生氣。

在兩人對話內容中，男方還不斷強調自己不會錯過伴侶生日，甚至直言「如果是我，另一半（生日）那天，就算天塌下來，我也不會找理由」。原PO說明，兩人工作性質不同，對方是在家裡的公司上班，屬工程類產業，自己則是法律公司的職員，請假並不容易，但男友不只無法理解還開始情勒（情緒勒索）表示「我悟了，我不該把我想要的事情跟妳說，因為在妳的生涯中，我的歷程只是妳職業的絆腳石」。

原PO透露，自己已送對方一支Apple Watch，只差一頓生日大餐，但男友的訊息讓她感到非常難過，懷疑自己是否不夠用心，「工作對我而言確實蠻重要的，我也沒辦法為了工作而拋下感情」，委屈問道，大家是否會為了幫伴侶慶生，而請假不去尾牙。

貼文底下，許多網友痛批原PO男友想法太幼稚，「30歲這思維，這是小朋友吧，不考慮放生嗎？」、「講的出天塌下來都會去的人，通常都是別人在幫他頂著天的，下一個更好」、「是3歲還是30歲？要打對誒」、「這有什麼好情勒的？好無聊喔，趕快跟他分手，不然以後不知道要被說嘴幾年」、「Apple Watch要回來後，分手這人」。

Dcard 尾牙 男友 生日 兩性關係

延伸閱讀

太愛日本！百萬年薪工程師退休想去京都賣1物 網不看好全吐嘈

新鮮人嘆懂3國語言卻找不到3萬薪工作 網秒指「2大問題」搖頭：我也不要

都幫男友付帳他卻遠走高飛 日女老是被渣男騙「戀情四連敗」

夫出現外遇徵兆 人妻試探質問竟遭嗆「我又沒說過愛你」

相關新聞

車品即人品？從4點「開車情境」觀察另一半 過來人：有這點可原地結婚

車品即人品？不少人開車時遇到三寶會氣得破口大罵，也有人喜歡飆車競速。有網友就表示，以兩性長期相處來說仍要看個性，但不分男女都能從對方開車時的情境，來分析彼此是否能相處。文章曝光，網友們紛紛贊同，還有過來人分享，當初看上另一半就是因為對方的好車品。

LINE Pay也能抓猴？男友謊稱去唱歌 手機跳出一通知她傻眼

偷吃忘了擦嘴！一名女網友表示，她男友謊稱要跟友人去唱歌，但回家後卻被她發現手機裡的LINE Pay刷卡通知，內容是寫在某家「知名汽車旅館」的消費紀錄，讓她猜測男友是在外偷吃，並感嘆「女生的第六感真準」。

電視冰箱沙發都沒了！交往時大方舊換新「分手全討回」 他怨：家裡幾乎全空

情侶之間要分手，學會好聚好散，才能避免彼此陷入難堪的境地。一名網友就抱怨，媽媽的前男友在追求過程時很大方，常擅自主張幫他家裡添購新家電，但如今倆人鬧分手，對方竟想把東西全討回去...

【當代散文】夏烈／舊雨浥今塵——奧本海默的聯想（上）

人類在瞭解它之前不會怕它，但在使用它之前不會瞭解它。──奧本海默（有關原子彈）

她尾牙撞期30歲男友生日遭情勒「天塌下來都要到」 網酸：確定不是3歲？

為了感謝員工過去一年的付出，許多公司都會舉辦尾牙以鼓勵員工。不過，有女網友在Dcard透露，她男友生日剛好與公司尾牙同一天，自己不方便請假，只能等吃完尾牙後再幫忙慶生，對方卻因此暴怒，害她委屈坦言「難道是我不夠用心嗎？」

姪女一直住阿嬤家不想回家怎麼辦？ 網友兩派觀點這麼看

家庭親子關係和不和睦，對小朋友身心有很大影響。有一位女網友在Dcard貼文求救，她說她哥的大女兒每天在阿嬤家吃完晚餐也不想回自己的家，就睡阿嬤家，隔日早上阿嬤再送姪女去上學，原po有跟姪女聊天討論過這件事，她也說她不要回去，問原因也都不說，或是轉移話題。原po不知怎麼辦，想問「是不是孩子回去自己的家住會更好呢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。