公婆之一突過世...該接另一位同住嗎？網苦勸母湯：住附近就好

很多媳婦不願意和公婆同住，總希望保有自己的空間。有位人妻原本沒和公婆同住，但因為公婆之一突然離世，老公希望能接另一位過來一起住，就近照顧，她上網求助該怎麼樣做才好？

原po在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區發文，稱她和老公自己買房，和夫家只距離三公里左右，如今公婆之一如今突離世，老公擔心希望接另一位過來同住，原po內心不願，想問還有其他更好方式嗎？

不少人勸媳婦不要同住，但可以住附近，「住得近就好千萬別同住，法律規定同住後媳婦也有扶養義務了」、「可以的話，租在附近一起住就好了」、「老人家應該可以自住吧！兒子每天回去看看，或是小住，都是可以商量討論的」、「我們在距離婆家5分鐘車程的地方買房，有保留一間房間給婆婆住，不過對婆婆來說還是自己家舒服，讓老公天天回去看他媽」。

也有人提其他解方，「好相處就一起住，難相處就送養老院」、「如果老人還能自理，我會請老公晚上回去住，我顧我和小孩的家。如果老人不能自理，會請看護」、「白天送去日照機構，這樣長輩可以社交，晚上回來，這樣碰面時間不長」、「這個問題應該是老公該解決的問題，而非妳」。

也有人認為要將心比心，「我會接受，同樣的如果換成是妳自己的爸媽，妳會希望你老公怎麼做」、「妳也接你父母來吧！總不能只有一方孝順吧」、「我是老人情願去養老院，也不願去麻煩兒子媳婦」「老公有問過長輩想怎麼住嗎？也或許長輩想一個人住啊」、「先住住看，別排斥！畢竟若想維持住婚姻，也要體諒老公的心情」。