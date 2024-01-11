LINE Pay也能抓猴？男友謊稱去唱歌 手機跳出一通知她傻眼

偷吃忘了擦嘴！一名女網友表示，她男友謊稱要跟友人去唱歌，但回家後卻被她發現手機裡的LINE Pay刷卡通知，內容是在某家「知名汽車旅館」的消費紀錄，讓她猜測男友是在外偷吃，並感嘆「女生的第六感真準」。

該名女網友在Dcard發文表示「女生的第六感真的準」，日前男友謊稱要跟朋友去唱歌，最後喝到爛醉才肯回家，怎料她打開男友的手機，通知往下滑就發現LINE Pay及信用卡刷卡通知，消費金額為2000元，地點是在北市某知名汽車旅館，讓她相當傻眼。

文章曝光，網友們紛紛留言，「所以說去汽旅要用現金，避免留下紀錄」、「如果他說有ktv系統，過12點就不能開唱歌系統了喔，不要騙」、「為啥一堆翻拍渣男的手機畫面時，螢幕幾乎都是破掉的啊，有錢開房也不去換個保護貼」、「真的有去汽車旅館唱過歌，但房型絕對不是2000的」。