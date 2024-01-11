快訊

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

從救王義川到拒絕韓國瑜 賴清德頻換口號能讓國會過半？

我上空美間諜衛星多卻未響過警報 九鵬基地試射飛彈全被拍

LINE Pay也能抓猴？男友謊稱去唱歌 手機跳出一通知她傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
男友謊稱去唱歌，結果手機通知竟跳出摩鐵刷卡紀錄。示意圖/ingimage
男友謊稱去唱歌，結果手機通知竟跳出摩鐵刷卡紀錄。示意圖/ingimage

偷吃忘了擦嘴！一名女網友表示，她男友謊稱要跟友人去唱歌，但回家後卻被她發現手機裡的LINE Pay刷卡通知，內容是在某家「知名汽車旅館」的消費紀錄，讓她猜測男友是在外偷吃，並感嘆「女生的第六感真準」。

該名女網友在Dcard發文表示「女生的第六感真的準」，日前男友謊稱要跟朋友去唱歌，最後喝到爛醉才肯回家，怎料她打開男友的手機，通知往下滑就發現LINE Pay及信用卡刷卡通知，消費金額為2000元，地點是在北市某知名汽車旅館，讓她相當傻眼。

文章曝光，網友們紛紛留言，「所以說去汽旅要用現金，避免留下紀錄」、「如果他說有ktv系統，過12點就不能開唱歌系統了喔，不要騙」、「為啥一堆翻拍渣男的手機畫面時，螢幕幾乎都是破掉的啊，有錢開房也不去換個保護貼」、「真的有去汽車旅館唱過歌，但房型絕對不是2000的」。

摩鐵 刷卡 LINE Pay 出軌

延伸閱讀

難得一遇！全聯挖到「1美食」殺6折狂掃3盒 饕客激動：撿到寶了

小7復刻霜饗炮霜淇淋！「店員大翻車」影片瘋傳 網笑：反人類設計

南韓人讚台中清水服務區乾淨舒服「廁所超大」：環境像濟州島

電視冰箱沙發都沒了！交往時大方舊換新「分手全討回」 他怨：家裡幾乎全空

相關新聞

LINE Pay也能抓猴？男友謊稱去唱歌 手機跳出一通知她傻眼

偷吃忘了擦嘴！一名女網友表示，她男友謊稱要跟友人去唱歌，但回家後卻被她發現手機裡的LINE Pay刷卡通知，內容是寫在某家「知名汽車旅館」的消費紀錄，讓她猜測男友是在外偷吃，並感嘆「女生的第六感真準」。

電視冰箱沙發都沒了！交往時大方舊換新「分手全討回」 他怨：家裡幾乎全空

情侶之間要分手，學會好聚好散，才能避免彼此陷入難堪的境地。一名網友就抱怨，媽媽的前男友在追求過程時很大方，常擅自主張幫他家裡添購新家電，但如今倆人鬧分手，對方竟想把東西全討回去...

【當代散文】夏烈／舊雨浥今塵——奧本海默的聯想（上）

人類在瞭解它之前不會怕它，但在使用它之前不會瞭解它。──奧本海默（有關原子彈）

簡單登記結婚...父母卻碎念「何時辦婚宴」 網放大絕：這樣做就安靜了

疫情這幾年，很多新人的婚禮都從簡，不是只請幾桌賓客，不然就乾脆登記不宴客。有位女網友去年底登記結婚，雙方決定不辦婚宴，把錢省下來支付房貸和蜜月旅行。但女方家長不停問「何時辦婚宴」，說這樣才能和親友分享喜訊，讓新人很困擾。

【心情點滴】喜悅／走過疫情

記得當時第一次感受到疫情的嚴峻，是孩子會考當天。一日爆增的確診數，陪考時掛著焦慮的心情，很難想像疫情今日已走遠，我們恢復...

【生活點滴】杜布衣／不再冷過冬

小腿以下，冷氣徘徊不去，房內宛如地窖。旋開龍頭，手指遇水馬上僵直紅腫。立冬過後，十度以下低溫到訪，我的凍瘡又發作了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。