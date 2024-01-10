她薪水26299元當月光族天天吃泡麵 網勸：換工作或開源

除了每年6月畢業季新鮮人大量投入職場外，每年過年領完年終後，也是不滿意目前工作上班族轉換工作的時機。有一位女網友在Dcard 以「這種薪水怎麼活」為題發文抱怨，自己的薪水有26299元（含加班費）並列舉每月的開銷項目，但她覺得這樣的開銷好吃緊。有網友直接建議她如果覺得薪水太少，就換份工作或是兼差打工。

原PO文中一開頭就列出平時開銷清單，其中包括有房租（含水電）、通訊費（含保險）、學貸、車貸、車油錢、日用品（含藥）、餐費、手術費，扣除以上固定開銷後，僅剩1000～2000元可花費，但基本上都會存下來。

原PO接著說，總結以上開銷之後，已經口袋空空，平日「根本沒錢和朋友出門，假日也沒錢搭車回家，都是家人自行開車來探訪」。原PO文末強調，因為有工作有收入，雖然是月光族，家人也不會主動給生活費，「家人認為成年了，該自己打拚不該向家裡拿錢」。原PO開玩笑說，「最近常去的麵店又漲價了，只能改吃泡麵，天天吃泡麵，都快變成泡麵人」，但這樣的開銷，自己覺得好吃緊。

有網友看完貼文，留言回應勸說原PO換份工作或是兼差打工，「加班了薪水還這樣，應該要考慮換一份工作吧」、「建議辭掉再找，我們辦公室文書小姐也有3萬起跳，如果不辭要嘛就是兼差才能過稍微好一點的日子」、「如果時間體力允許也不排斥的話，可以試試看餐飲業，現在餐飲的薪水也不會到太差（至少比妳的這個好），而且基本上都會提供員工餐，餐費能省一點」。有網友分析說，「如果跟妳所說的一樣，都是必要花費，那就沒什麼好節流的，只能開源了」。

也有網友建議可以從節流開始，「感覺通訊費用可以省一些，網路加上電話應該可以一千打死吧，然後車貸怎麼那麼高阿，一開始沒想清楚嗎？」、「與其去做雷射，不如先投資一下自己的能力吧」，有人覺得家人沒跟原PO要孝親費是件可喜的事，「妳該慶幸家人沒伸手討要孝親費，掙錢的工作哪個不辛苦，固定開銷扣除後的餘款，覺得不足妳也可以自己想辦法」，有人勸可改變生活方式，「這種薪水要不要考慮搬回家省房租，應該到處都找的到差不多甚至更高薪的工作，這種薪資，留在外地的意義在哪？」