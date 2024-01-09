朋友跟暈船對象出國「秒下船」！出錢出力還代墊1萬元 對方竟要求1事網全炸了

不少人在跟暈船對象出遊後，才發現對方的真實面。一名網友日前在Dcard分享，他的朋友跟暈船對象安排一起出國玩，但對方幾乎什麼都不做，朋友積極規劃出國的一切事務，甚至還比對價錢做成excel讓對方選擇，但對方卻依舊不上心。旅程中朋友還負擔了對方大部分的消費，約1萬元左右，本來沒有打算跟對方要。不料回國後快3個月，對方卻突然找朋友索討當時的一項花費，讓朋友再也忍不下去。

原PO聽完朋友的分享後很是氣憤，發文替朋友伸冤。原PO表示，朋友去年10月陪暈船對象去日本看球賽，所有行程規畫都是朋友自己安排、處理，女方時常消失、不回訊息。像是兩人去看球賽，對方卻只抽一張票；要訂房時不回訊息，最後一句「都沒興趣」，導致兩人最終只能訂到兩間雙人房。在日本時不僅出門遲到擺臭臉，陪對方去她想去的迪士尼卻被要求分開逛，甚至想合照也全被對方拒絕，這趟旅程讓朋友對女方完全失去好感。

最讓朋友無法接受的是，回國快3個月，對方突然向他討要迪士尼門票錢，由於朋友已經幫對方墊了很多錢，於是就問對方能不能用對方穿和服的錢相抵，結果對方卻說要除2再抵，朋友當下氣炸，想說「我看起來像跟你共用一件和服嗎？」朋友想了一下仍受不了，決定跟對方討回代墊的錢，扣掉零頭跟一些小錢，將近有快1萬元，但對方卻直接不讀不回，讓原PO直呼「結尾一個字，慘」。

貼文一出，網友紛紛表示，「完全就是把你朋友當成工具人（可拋棄式）、ATM，真的很感謝這女的沒有包裝自己讓你朋友平安下船」、「結果那個女生要出國，你朋友要陪她變成都是你朋友在處理出國的事情，那女生是在幹嘛」、「和服錢為什麼要除2啦，超好笑，感覺好會計較的人」、「趕快把錢要回來吧，完全不值得」、「那女生只是想要人幫她的旅行出錢吧，去迪士尼還要分開逛超扯」。