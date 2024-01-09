擔心早洩沒面子！他行房生殖器軟掉沒拔出怕會懷孕 醫師犀利吐10字解答

性行為能讓男女之間的關係更加緊密，但如果沒有事前做好安全措施，可能會有懷孕風險，就得為一個生命承擔一輩子的責任。禾馨醫療婦產科主治醫師蘇怡寧日前收到一封網友私訊，指出某次和伴侶發生親密關係時，因為5分鐘就「不給力」，但又怕在對方面前丟臉，所以過了一段時間才把生殖器拔出，事後卻擔心會讓女生懷孕，故找醫師解惑。

蘇怡寧醫師在臉書粉專貼出與粉絲的對話擷圖，指出日前在跟伴侶發生關係時，性行為才進行不到5分鐘生殖器就軟掉了。為了不想在另一半面前丟臉，該民眾選擇暫時把生殖器繼續插在女方體內，並向蘇醫師坦承「過一段時間它軟掉了我才拔出來」，卻發現保險套遺留在女方的生殖器裡面。該民眾也說，「我印象中剩半個圈圈在外面，然後她的生殖器外有白白的，我在想是不是我的精液，還是說是女性分泌出來的液體，我很怕她懷孕，請醫生解答」。

蘇怡寧看完對方的訊息後，僅回答一句「都發生了怕有用嗎？」，針對民眾腦海浮現是否會懷孕的擔憂，蘇醫師也表示「過馬路就有可能出車禍」，並呼籲民眾「5分鐘可以了，面子不重要，安全性行為最重要」。蘇怡寧還提醒說，若真的很擔心女生會會懷孕，「這時候還有事後避孕藥這道防線，還來得及」。

另外，蘇怡寧也在留言處補充，所謂的「射精過早」，指的是「在受到刺激的約1分鐘內射精」；至於《國際疾病與相關健康問題統計分類》第十版，則將其界定為在開始性交後的15秒內射精，並安慰民眾「五分鐘可以了，不要太自責」。不少網友看完留言「每次都好佩服網友，敢這樣鉅細靡遺的描述過程給蘇醫師看」、「愛面子又不想負責任」、「快叫另一半先吃事後吧⋯⋯我是另一半我會生氣，早洩還要我擔懷孕風險，沒開心到還要提心吊膽，氣死」。