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女兒養男友「連保險套都自己買」媽氣到狂哭 網揪一細節：有樣學樣啊

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

日前有一名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文哭訴，她表示就讀大一的女兒，一個月花費兩萬多元養男友，讓她不知道該怎麼辦？於是上網求解，引發網友熱議。

這位媽媽表示，近日發現女兒半夜兩點多仍在用手機聊天，直覺問女兒「是不是談戀愛了？」女兒支支吾吾，還刪除所有聊天紀錄，令她更加懷疑，就請爸爸出面探問，一問之下不得了，女兒跟這位學長認識三天就上床了，保險套還是女兒付錢買的。

原PO崩潰透露，女兒高中住家裡，從未交過男友，這是初戀。她細問之下得知這位學長已大五了仍在延畢中，沒錢就交女友賺三餐渡日。再逼問女兒才道出，從認識第一天起，這位學長就要求女兒付三餐費用，第二天就把女兒帶回宿舍上床，認識至今都是在女兒支付所有花費，這位學長還要求去吃到飽餐廳，然後甜言蜜語說以後結婚會養家之類的話。

原PO被女兒氣到邊哭邊抓狂，都十九歲了還識人不清，大罵女兒「妳是有多差勁，要找這種吃女人錢的男友？連保險套都要自己買」，另有一筆5000元的提款，女兒說是男友跟她借的，原PO聽完罵到全身發抖，女兒突然頂了一句「我們家不也是妳在付錢嗎？」

原PO突然啞口了，家中是AA制，美其名是AA制，事實上幾乎都是她付錢居多，買孩子衣服老公不認同，不付、補習補鋼琴老公不認同，不付、家用三餐老公不喜歡吃，不付，因此在無形當中讓孩子認為女人付錢養男人是理所當然。

原PO表示，發現這件事情之後，她沒有一天睡得著，不知道要怎樣開導女兒，也不知道要如何糾正女兒偏差的行為，她要女兒分手，女兒不願意，竟然直接帶著行李回宿舍，她烙狠話要鎖生活費，女兒好像也沒在怕，讓原PO不知該怎麼辦。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛建議原PO「直接斷金援啊」、「生活費都不要給，讓她自己半工半讀，讓她知道賺錢的辛苦」、「讓她自己去賺錢養男友，妳斷生活費後，男的可能就跑了」、「現在最重要的當然是斷她金援，因為現在是聽不下去任何勸導的，只有讓她撞了牆，她才知道痛」。

不過也有網友表示「欸識人不清的始源是妳耶」、「因為她一直都看到媽媽養男人，所以有樣學樣啊」、「先把妳那軟飯硬吃的老公離了，以身作則給女兒看」、「為何媽媽可以？女兒不可以？這是妳自己給孩子的觀念？」、「人生就是這樣要吃過苦，才知道為什麼」、「你忘了教導孩子，以後找男人不要找跟他爸一樣的」、「看看吧，這就是現代女性忍辱負重的結果，還是回力鏢的痛啊」。

保險套 AA制 養男友

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