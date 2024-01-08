妹妹未婚生子丟給爸媽養「爽交新男友」 笑稱：學校很多這樣的

一名女網友表示，在外縣市讀書的妹妹挺個9個月大的孕肚回家，嚇壞所有人，後來孩子生出來，她跟孩子的生父都不想負責，就交給媽媽照顧，家裡本來經濟情況就不好，妹妹還霸占單親補助費、回學校交新男友，甚至語出驚人表示，她們學校很多這樣（未婚生子）的人，引發網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文指出，爸爸在餐廳工作，媽媽是外籍配偶到處打工，從小家中就不是特別優渥，但父母還是辛苦的拉拔四個小孩上大學，原本想說孩子會開始打工賺錢，壓力不用這麼大了，沒想到在外縣市讀書的妹妹突然挺著9個月大的孕肚回家，還稱跟男友分手很久了。

原PO說，妹妹回家後，沒幾天就把小孩生出來了，跟前男友聯繫贍養費相關事宜，想不到對方竟嗆「乞丐來要錢」，妹妹因此愛面子說自己可以養，不想跟那個男生糾纏，所以一毛錢都沒拿到，整件事情就這樣不了了之。

不只如此，原PO表示，妹妹生完小孩不到兩個月，就說學校有辦交換學生的活動，就丟下小孩給父母照顧，自己飛出國，「因為我也在外縣市讀書、打工，不太清楚她出國的錢哪來的，但是每次回家看到自己的媽媽因為妹妹突然生這個小孩，影響到原本可以出去旅遊的時間，我就很心疼，甚至媽媽為了顧這個小孩放棄工作，全職在家照顧嬰兒」。

原PO進一步指出，妹妹回國後行為更誇張，重返學校讀書，每天打扮漂漂亮亮交新男友，把小孩丟在家中，「因為縣市政府有單親補助，生母是我妹妹，錢都匯到她戶頭，她都霸占這些錢，一毛都沒給爸媽，爸媽唸她叫她給錢，她就乾脆不回家」。原PO還說，曾經問過妹妹，同學看到她懷孕不會錯愕嗎？結果對方還嘻嘻哈哈回說，她們學校很多這樣的人，「我當下真的傻眼，真的好害怕她又搞一條生命出來！」

對此，網友也紛紛表示，「把她的這些破事散布到學校，來看誰比較不要臉」、「父母寵出來的，繼續寵，繼續無解」、「一個學生可以懷孕到9個月才回來也太厲害，懷孕那些檢驗費用超驚人耶」、「感覺妹妹應該是什麼檢查都不用做，畢竟她應該覺得這個只是意外」、「孩子的部分，可向法院聲請改定監護人，原則上以孩子的祖父母為主，依判決內容，如果確定改定為祖母，可到公所變更單親補助帳戶為監護人的帳戶」、「有些父母為了領補助不讓孩子去托嬰或幼兒園，因為去了就沒補助了，這樣累的是妳媽和小孩」。