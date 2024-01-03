批育兒津貼增加不會提高生育 女籲「增婦女工作機會」引網認同

據內政部最新統計，2023年9月底台灣人口總數2340萬4300人，較8月增加4646人；新生兒部分，9月出生數1萬717人，折合年粗出生率千分之5.57，較去年同期減少1500人，較8月減少1299人，2023年1到9月新生兒總計9萬9652人。有一位女網友在Dcard 貼文表示，政府一直想要增加人民生育，一直增加育兒津貼反而不是最好解套方式。因為「育兒津貼是百姓繳稅的錢，增加育兒津貼對一部分單身的人來說不公平」，增加婦女的工作機會，才是可行的。

原PO文中抱怨政府的育兒津貼跟實際養育小孩花費，真的落差很大，養育小孩花費還是大很多，加上「現在家庭很多都沒長輩幫忙照顧，光小孩下課時間就沒人接送」；原PO更常聽到長輩說「你們要多陪小孩，不要讓小孩一直玩平板，我們以前帶小孩什麼的…」，長輩的態度讓原PO十分厭煩。

原PO表示，比起養小孩，生小孩相對容易，只是有小孩後要考慮的事項變多了，例如夫妻2人生活，小房子就足夠了，生小孩就需要換大一點的房子，買房的壓力就變大；很多夫妻不生小孩或只生一個，是現在的學費費用可怕多了，除了公立學校的學費一般外，私校的學雜費都很高，還有補習費、才藝費等額外支出，現在家長就怕小孩輸在起跑點，「如果真的沒想經濟能力，真的別生小孩讓小孩受苦」，不然小孩長大會怨恨父母，還有問題小孩也會很多。

原PO文中直接表達覺得政府一直想要增加生育，一直增加育兒津貼反而不是最好解套方式，反而是要增加婦女的工作機會，因為很多婦女不是不願意上班，她們也想幫忙家庭減輕經濟上的負擔，如果可以用類似上班彈性時段方式，改善企業的對女性上班族的不公平，這樣或許比增加育兒津貼更有效。

貼文內容引起網友們熱烈討論，紛紛回應「同意，我單薪五年養3個孩子，感覺國家生育政策真的不足，尤其在托育、婦女就業保障都需要加強，受薪階級，房價、生活支出更是不用說，雙薪都很難買房了，何況還生孩子」、「認同，這很現實，就算貼再多錢，其他地方支出就會更高」、「覺得只給錢不夠，甚至覺得錢不是重點，而是後援」，很討厭長輩催生的人附和，「就是一堆長輩一直要人家生小孩，生下來又不是你們養，你們包個紅包就打發了，更慘的是公婆不只沒辦法幫忙顧，還意見一堆，接下來幾10年辛苦的還不是我們這些爸媽扛」、

不過有些享受到育兒津貼補助的父母表示，「其實我覺得有補到我耶，明年準公共保母補貼13000真的很有感，一個月支出少了很多」、「育兒津貼補助讓我生了一個女兒，至少有補助，有車有房又加上雙薪家庭，養一個寶寶也不會太辛苦。（只要生一個）」、「其實我覺得育兒補助有真的幫到我，也有幫到我身邊生小孩的朋友，不過確實決定要不要生小孩的關鍵原因跟育兒補助無關」。

至於原PO提及津貼對未婚者不公平的部分，覺得並不會的網友說，「除非單身的人以後當原始人，不然不能算不公平，你以後老了要不要生活，沒有下一代，難道全部的人一起老死？」、「繳稅的部分我覺得還好耶，因為每種補助也不是每個人都會被補助到，例如像租房補助，對住家裡的或買房子的，也會覺得那是他繳的稅，我覺得稅金有用在人民上，總比不知道跑哪去好」。

而關於職場對女性工作不友善一事，有網友指出「我覺得是整個職場要友善，育兒津貼提高但整體環境如果對育兒不友善，其實也很難提高生育意願」。