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升格做父親...朋友說已準備200萬教育基金 網問：美金嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
有一位男網友的朋友告知他，快要升格做爸爸了，也準備好小朋友的教育基金，但不知道要準備多少錢才夠。 示意圖／ingimage
有一位男網友的朋友告知他，快要升格做爸爸了，也準備好小朋友的教育基金，但不知道要準備多少錢才夠。 示意圖／ingimage

隨著社會演變，女性平均教育程度及經濟獨立能力不斷提升，「男主外、女主內」的傳統家庭分工方式已有所改變，不過不變的是，父母都對小孩教育都十分看重。就有一位男網友表示，他的朋友快要升格做爸爸了，也已準備好小朋友的教育基金，但原PO不知道要準備多少教育費用，問說「準備200萬元新台幣，夠嗎？」

原PO在PTT貼文中表示，最近他的朋友稍來喜訊，朋友老婆終於懷孕了，而且朋友更「已經準備好200萬元新台幣，要讓小孩無憂無慮，一路念到大學畢業」，此番對話讓原PO聽得好羡慕，天下居然有這麼好的爸爸，小孩仍未出生，教育基金已經準備好了， 原PO於是想問「這種人多嗎？」，標題更點出「從懷孕到小孩大學畢業，準備200萬夠嗎？」

貼文內容引起網友們熱議，紛紛留言回應，「夠了！」、「鄉下窮養夠了」、「有啥問題，我們鄉下都這樣養大的」，有網友則存疑表示，「看怎麼養」、「看怎麼養，才藝班報一報就不夠了」、「美金嗎？」、「200萬美金可以」。

有網友提建議供原PO參考說，「我小孩一年就花大概200萬新台幣」、「200萬元新台幣，0-6歲就花光了吧」、「想要小孩長大後恨你、不理你的話，很可以啊」、「我小孩私幼一年二十萬，給你參考」，更有人勸原PO說，「沒錢不要生」。

懷孕

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