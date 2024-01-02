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老公告知跨年夜要加班 她看新聞發現「竟跟陌生女子摟摟抱抱」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻在家看電視，發現新聞台拍到老公跟陌生女子在跨年夜摟摟抱抱。示意圖／ingimage
一名人妻在家看電視，發現新聞台拍到老公跟陌生女子在跨年夜摟摟抱抱。示意圖／ingimage

許多民眾在元旦連假時，早已安排好行程，要來歡慶跨年。不過有位人妻表示，她老公告知「12月31日要加班」，沒想到她在當天看新聞時，發現電視轉播畫面中，拍到老公跟另一位女性摟摟抱抱，讓她氣得錄影，並在今（2）日直接果斷離婚

一名人妻在「爆料公社」發文表示，她老公先前告知「12月31日要加班，不能陪妳」，沒想到她在看新聞時，發現有一幕超清楚拍到「老公跟一位女性摟摟抱抱」，起初她以為自己看錯了，但原PO決定用網路新聞回放，確認畫面真的是老公，於是她錄影存證傳給老公，對方卻只回一句「對不起」。

事後原PO表示「感謝新聞台幫我抓到，婚姻這條路我看很開，今天跟老公約戶政事務所見，該拿的我都會拿走，不該拿的一分都不會多拿，祝福大家新年快樂」。

文章曝光後，網友回應「是加班應酬啦」、「會不會是想多賺點錢，晚上多做一份工作」、「妳真的看很開」、「他是加班跟小三約會吧」、「笑死，真的是老天有眼」、「想看那一則新聞」、「真好，直接開除渣男」、「早知道總比晚知道還好，恭喜你人生進入另一個階段」。

外遇 離婚

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