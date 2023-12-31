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媽寶還是孝順？ 相親男1習慣遭妹子質疑「警訊」引論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示，她近期認識一名條件不錯的相親對象，但對方幾乎「每週末」都會帶母親出外走走，忍不住擔心詢問「算是某種警訊嗎？」，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
女網友表示，她近期認識一名條件不錯的相親對象，但對方幾乎「每週末」都會帶母親出外走走，忍不住擔心詢問「算是某種警訊嗎？」，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

現代有不少民眾會透過相親，找到命中注定的另一半。就有女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她近期遇見了一名條件還不錯的相親對象，兩人都是以結婚當作前提認識，不過對方平時卻有1習慣，讓她不免擔心「算是某種警訊嗎？」

原PO透露，近期她的朋友介紹了一位相親對象，雙方以結婚當作前提認識，對方目前40歲以上，工作穩定、有存款，也無不良嗜好，唯一提出的條件只有「要能接受婚後和他母親一起住」。

不過原PO指出，在觀察男子一段時間後，發現對方幾乎「每週末」都會單獨帶母親吃吃喝喝、旅行，且不太會有家中其他兄弟、親戚同行，感覺母子倆感情非常緊密，讓她不禁擔心詢問「算是某種警訊嗎？」

貼文一出，有許多網友認為該相親男是媽寶，建議原PO不要再與對方往來，「珍惜生命，請遠離...」、「媽寶男無誤」、「每週都這樣的話，妳就要好好考慮一下了」、「這種連考慮都不用考慮，快逃啊，姐妹」。

但也有部分網友持不同意見，「為什麼男生不能跟媽媽感情好？我自己也是生兒子，所以以後兒子結婚，我就沒兒子了嗎？」、「我爸也是生病過世剩我媽，我妹長期定居美國，我也是常常需要陪伴我媽，我覺得沒什麼，其實就是孝順」、「我覺得大家太以偏概全了」、「其實還好，妳要先看看未來婆婆是不是好相處的人，說不定妳能遇到好婆婆也不一定，並不是每對新人結了婚一定要搬出去住的」。

相親 媽寶

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