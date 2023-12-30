婆婆擅拿天團跨年演唱會門票送大姑 人妻氣炸「打包3C品」離家出走網力挺

不少女性婚後要面對婆媳問題，一名女網友抱怨婆婆擅自將她放在房間的跨年演唱會門票拿走給大姑，又要求她照顧大姑的3個小孩，讓她氣得決定要離家出走3天。

一位女網友在《匿名公社》發文，提到老公準備了驚喜給她，將某天團跨年演唱會門票放在房間桌上，未料她下班後卻遍尋不著，問了婆婆後才得知婆婆擅自拿走送給大姑，婆婆還對原PO說「大姑哭訴每天顧小孩都沒自由，好久沒自己的放鬆時刻，想去看演唱會又買不到票」，甚至囂張地表示：「這個家所有的東西她都可以拿，不需要問。」

原PO不滿透露，婆婆還要求她和老公幫忙顧3個小孩、採買食物給小孩吃、帶孩出門玩，好讓大姑好好休息放心玩。原PO無奈「屁孩們的吵鬧聲加上婆婆的大嗓門，讓我決定要離家出走3天。」她回房整理簡單衣物和用品，趁婆婆帶小孩們去洗澡時，「去後陽台不小心把曬好的衣服用到地上，再把一些碗盤拿去流理台淋上婆婆捨不得吃的苦茶油」，還把家中電視的遙控器、平板、路由器都帶走，並傳訊息告訴老公她的不滿情緒，開啟3天翹家之旅。

貼文一出，許多網友紛紛留言「太棒了！我都忍不住想贊助妳再離家三週」、「婆媳過招，只是你婆婆也太不尊重別人了吧」、「應該直接報警說她偷竊，看法官怎麼說」、「你真的兇，這一票幹真大，假期愉快 」、「跪求三天後後續」、「最重要的老公忘了帶！讓一口答應的婆婆自己帶小孩才對啊！」、「不要說婆婆了，我媽擅自答應我姐姐要幫忙照顧小孩，叫我跟妹妹取消假日跟男友的約會，我們都不理她」。不過也有網友認為，「這樣做雖然很爽，但3天後回去只是另一場戰爭的開始」。