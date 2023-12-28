公公、小叔拒幫拍攝生產過程 新手媽氣哭：面子比我生命重要

不少民眾在得知自己懷孕後，都十分期待著寶寶的到來。有一名新手媽媽在「匿名3公社」表示，自己在生產時，因老公與家人剛好不在身邊，且婆婆和小姑身體狀況不方便，便想麻煩公公及小叔「幫忙拍攝生產過程」卻遭對方拒絕，讓她怒批「面子居然比我生命還重要」。

原PO透露，她是一名33歲的新手媽媽，老公則是志願役軍人，原本自己的預產期在明年1月15日，但日前她在經過陽台時，不小心踩到水滑倒，緊急送醫後卻突然得知孩子可能即將出生。她說明，因為事發突然，住在金門的家人無法趕到，而婆婆長期臥病在床，小姑是輕微智能障礙，所以她趕緊將手機交給小叔及公公，拜託兩人幫忙拍攝「生產過程」。

不過，小叔與公公卻拒絕原PO的要求，她指出，兩人為了顧面子，堅持不願意進入產房跟剪孩子臍帶，還因此被護理師罵。原PO坦言，沒有紀錄到孩子的出生過程讓她又難過又生氣，委屈表示「結婚前，夫家家人說會把我當女兒疼，我結婚才2年多而已，他們面子居然比我生命還重要」。

不過貼文底下，網友們都不挺原PO，認為她根本沒有考慮公公與小叔的立場，「為什麼一定要有人進去呢？人家公公及小叔顧及面子，不進去完全沒問題！沒記錄到孩子出生等那一刻真的有那麼重要？」、「沒必要為這個難過吧…轉個念去想，小孩跟妳平安才是最重要的」、「公公跟小叔是對的，礙於私密隱私問題選擇迴避，至少有陪同醫院，母子平安最重要吧！」、「他們是避嫌」。