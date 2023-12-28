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40多歲女兒出國玩！父母「怕找不到人」索同行閨密電話...網：怕這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅行示意圖。圖片來源/ingimage
出國旅行示意圖。圖片來源/ingimage

單身女子出國旅遊，父母會擔心無可厚非。有位40多歲住家裡的單身女性和閨密約好去日本玩，父母向女兒要了航班、飯店資料，怕「找不到女兒」又索取同行閨密電話，女兒一度拒絕，父母聲稱不給就不准出國，讓她很困擾。

原po在匿名公社抱怨，出國前夕父母向她索要同行閨密聯絡方式，表示出國期間「萬一找不到女兒，可以聯絡閨密」。女兒和閨密都認為，出國玩是要放鬆，不想接對方家長電話，再加上其實兩人行程多是「分開走」，並不會一直在一起，拒絕給聯絡方式，父母卻表示「不給就別出國了」。

有人認為女兒都40歲了，父母也管太多，「都40了，還管成這樣，有點恐怖」、「就怕爸媽沒事就打電話查勤」、「妳自己也有問題，都40歲了，怎麼做一些國中生叛逆期的事情」、「妳爸媽跟我爸媽好像哦！我覺得不想要他們管這麼多，乾脆先搬出去住」。

也有人認為天下父母心，「代表妳無法讓他們安心」、「因為妳未婚一直住家裡，對他們來說，40歲還是小寶貝」、「不知道為什麼不能給？真的有狀況他們能找到妳朋友不是很應該嗎？」、「出國每天報平安就沒這問題」、「可能是怕出事找不到人吧，我會給，但是前提是會先聲明不要沒事就打」。

也有人直指問題核心，「自己的父母妳必須要自己搞定，不然下次朋友就不會想跟妳出國了，父母會擔心很合理，但對別人情緒勒索就不合理了」、「應該是怕妳被騙去做詐騙吧！」、「想到即刻救援」、「妳不要讓爸媽找不到或沒接電話，他們就不會打去朋友那了不是嗎？」、「機票分開訂，日本也分頭走，跟父母實說自己去旅行就好了啊」。

原po補充，她之前出國都會報平安或是臉書打卡，並非出國就失聯。她不敢跟父母直說，這次出國「行程分開走」，也擔心給了電話造成閨密困擾，「我會報平安，但我爸現在退休在家，是真的會連環call的」。最後她說，看完大家留言，會再跟閨密討論一下還是給電話，讓父母安心。

出國旅遊 機票 詐騙 臉書

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