交往3年女友拒過夜「媽說不行」他心寒 過來人建議：主要看年紀

有些家庭觀念比較保守，希望孩子婚後才能和另一半過夜和同居。一名網友和女友交往三年多，但只要他想要和女友單獨出去玩過夜就會被對方拒絕，於是想問問網友們，「大家是怎麼看待這件事？」。

一名網友在Dcard「感情版」發文，他和女友交往三年多，但每次提說要單獨出去玩過夜一定會被對方拒絕，理由是「媽媽一定會說不行」，但對方根本沒問過，不知道是因家庭保守還是家人不喜歡他，平時住對方租屋處都要躲躲藏藏，女友會想盡理由跟她媽媽說她不在，讓原po不禁覺得，「我這個男朋友好像一點份量都沒有」。

原po和女友常常因此事爭執好幾次，但每次女友都說「媽媽比較保守」或是「這樣不太好」，他不懂為何需要刻意隱瞞，必須要在檯面下交往的感覺，女友甚至不曾試著和家人好好溝通他們一起出去玩的事，令他不禁想當難過，於是想問問，大家如何看待這件事，「交往三年了，難道要到結婚的那一刻同居，才算正常嗎？」。

網友紛紛表示，「我覺得婚前同居是讓彼此更暸解對方的其中一環，或許也可以在其中認知到雙方適不適合，對我來說是很正常的事」、「你們幾歲？20左右是你的問題，30左右是女友的問題，40左右是女友家庭問題」、「確實把年齡納入討論才有意義」、「有些女生家裡真的管很嚴，一言不合就只能家庭革命那種，這些長年累積下來，最後就是發現是隱瞞才是最好的選擇」、「如果還沒經濟獨立那真的無解，如果已經工作那就是她的問題，真的不能接受就分手吧」、「有時候他不去跟家人爭取溝通不是因為你不夠好，而是他的家人無法溝通」、「那你趕快娶她阿，就解了，三年夠久了，可以提親了喔」。

有網友則分享經驗，「我家人觀念也保守到爆，曾經抗爭過但就是沒有用（我不是媽寶，反而導致前任被家人討厭，家庭出現更大的代溝」、「要知道，你不管交往多久，對女方爸媽來說，如果沒有特別安排經營，你都是陌生人」、「我朋友明年要跟交往四年的男友結婚，至今依然不能跟男友過夜，只能說家家有本難念的經」。