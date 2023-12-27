快訊

侯友宜遭綠猛攻 妻任美鈴公開信：2026年6月約滿 凱旋苑改為社宅

李善均留遺書離家 演員妻急忙報警…崩潰等來冰冷遺體

遭割喉國三生不治 少年涉重罪…新北檢：未來不排除朝殺人偵辦

交往3年女友拒過夜「媽說不行」他心寒 過來人建議：主要看年紀

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友和女友交往三年多，但只要他想要和女友單獨出去玩過夜就會被對方拒絕，於是想問問網友們，「大家是怎麼看待這件事？」。示意圖／ingimage
一名網友和女友交往三年多，但只要他想要和女友單獨出去玩過夜就會被對方拒絕，於是想問問網友們，「大家是怎麼看待這件事？」。示意圖／ingimage

有些家庭觀念比較保守，希望孩子婚後才能和另一半過夜和同居。一名網友和女友交往三年多，但只要他想要和女友單獨出去玩過夜就會被對方拒絕，於是想問問網友們，「大家是怎麼看待這件事？」。

一名網友在Dcard「感情版」發文，他和女友交往三年多，但每次提說要單獨出去玩過夜一定會被對方拒絕，理由是「媽媽一定會說不行」，但對方根本沒問過，不知道是因家庭保守還是家人不喜歡他，平時住對方租屋處都要躲躲藏藏，女友會想盡理由跟她媽媽說她不在，讓原po不禁覺得，「我這個男朋友好像一點份量都沒有」。

原po和女友常常因此事爭執好幾次，但每次女友都說「媽媽比較保守」或是「這樣不太好」，他不懂為何需要刻意隱瞞，必須要在檯面下交往的感覺，女友甚至不曾試著和家人好好溝通他們一起出去玩的事，令他不禁想當難過，於是想問問，大家如何看待這件事，「交往三年了，難道要到結婚的那一刻同居，才算正常嗎？」。

網友紛紛表示，「我覺得婚前同居是讓彼此更暸解對方的其中一環，或許也可以在其中認知到雙方適不適合，對我來說是很正常的事」、「你們幾歲？20左右是你的問題，30左右是女友的問題，40左右是女友家庭問題」、「確實把年齡納入討論才有意義」、「有些女生家裡真的管很嚴，一言不合就只能家庭革命那種，這些長年累積下來，最後就是發現是隱瞞才是最好的選擇」、「如果還沒經濟獨立那真的無解，如果已經工作那就是她的問題，真的不能接受就分手吧」、「有時候他不去跟家人爭取溝通不是因為你不夠好，而是他的家人無法溝通」、「那你趕快娶她阿，就解了，三年夠久了，可以提親了喔」。

有網友則分享經驗，「我家人觀念也保守到爆，曾經抗爭過但就是沒有用（我不是媽寶，反而導致前任被家人討厭，家庭出現更大的代溝」、「要知道，你不管交往多久，對女方爸媽來說，如果沒有特別安排經營，你都是陌生人」、「我朋友明年要跟交往四年的男友結婚，至今依然不能跟男友過夜，只能說家家有本難念的經」。

情侶 家人

延伸閱讀

男友到家總忘記「傳line報備」她氣炸 網建議1方法：不用等他自己說

男友聖誕節送花又請吃飯 她嫌「沒禮物」想分手：浪費我兩個月

女友出差2週！男上司為「省錢」要求共宿 男友一聽急問：合理嗎？

他瞞女友月薪僅30K存款曝光「還留一手」 網一看傻眼：女友好可憐

相關新聞

交往3年女友拒過夜「媽說不行」他心寒 過來人建議：主要看年紀

有些家庭觀念比較保守，希望孩子婚後才能和另一半過夜和同居。一名網友和女友交往三年多，但只要他想要和女友單獨出去玩過夜就會被對方拒絕，於是想問問網友們，「大家是怎麼看待這件事？」。

她驚見公公煮湯時「習慣動作」 崩潰喊：以後不敢喝了

你煮湯時，也會先試吃口味，確認調味沒問題才端上桌嗎？一名女網友日前在網路上發文，抱怨自己的公公在煮湯時會拿湯勺試鹹度，嚐完後會將該湯勺放回湯鍋，親眼目睹這動作後，讓她再也不敢喝長輩煮的湯。貼文曝光後，引起不少網友熱議。

【觀石錄】駱以軍／玩味

說一個好笑的小事，幾年前，我的臉書後台尚未被封印的時光，有一天我收到一個簡訊，說請我代言廣告一個日本生技公司（我記憶中是...

【自學學什麼】諶淑婷／下課時間

小孩有去學校的日子，我一定會問：「下課做了些什麼？」兒子會從第一堂下課開始細數，早自習結束的下課不能真的下課，因為只有五...

婆婆要她除夕初一回娘家「媽卻說不行」 網獻各種對策

隨著過年的腳步愈來愈接近，許多人會回家吃團圓飯，而傳統習俗上，夫妻結婚之後，一般都是媳婦留在婆家吃年夜飯。...

用交友軟體可找到對的人？ 愛情心理學家提3建議找到「合適的對象」

市面上交友軟體盛行，更成為Z世代的年輕人交朋友、尋覓伴侶的主要管道之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。