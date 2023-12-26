她和前大嫂感情深厚 不滿哥外遇又二婚「不想出席婚禮」

日前有一名女網友在論壇Dcard上以「我不想參加我哥的結婚典禮」為題發文，她表示，家人都一直勸她去參加婚禮，說「不要這樣，大家都是一家人」，原PO不解質問「所以因為是一家人，就什麼都可以被原諒嗎？」

原PO透露，自己有一個年紀相差很大的哥哥，她大學時大哥已經40多歲了。在她國小二年級時大哥就結過一婚，當時的大嫂人很好，因沒有媽媽，在她第一次經期來時，大嫂教她怎麼處理、內衣怎麼穿，常常買好吃的東西、衣服給她，代替上班的爸爸陪年幼的她玩，她跟大嫂的感情甚至比親大哥還要好。

原PO指出，小學五年級時，大哥外遇被大嫂發現，還記得當時大嫂非常難過，為了蒐證每天晚上睡不著，後來證據齊全準備告對方，卻被大哥阻擋，搞得好像大嫂是加害人一樣。後來大嫂當然是離婚了，大哥離婚之後就一直跟小三在一起，直到現在大嫂都還有跟原PO聯繫，是偶爾會噓寒問暖的關係。

11月被家裡人告知「大哥要結婚了」，喜帖什麼的都準備好了。原PO覺得，憑什麼？當初跟大嫂結婚都沒有婚禮耶？一個小三憑什麼可以搶走別人的幸福？不被愛的才是小三，真的是這樣嗎？傷害她人換來的幸福是值得被別人祝福的事嗎？還是我觀念太保守了呢？

原PO生氣的告訴爸爸說絕對不會去參加這個婚禮，因為去了就好像認可他們一樣，那樣會讓她覺得很噁心、對不起大嫂，雖然原PO覺得自己認不認可，對於他們的婚禮一點也不重要，但她就是不想去參加。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「不想去就不要去，是我也不想去也不會去」、「前大嫂才是好女人，是我堅決不去」、「換做我是原po主，我不會參加新任婚禮，很傷人也很傷心」、「妳就堅持不要去，照自己的心意」、「不想去就不去，劈腿、外遇的人被看不起很正常」。

不過也有不少網友表示「我會參加欸，然後上台致詞『現任嫂子你要多看緊我哥，畢竟你當初也是小三上位，別被擠下去了』」、「阿如果瘋一點，可以跟小三講他之前外遇離婚，以後也會外遇離婚」，也有網友建議「假裝感冒不要去就好」。