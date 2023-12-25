男友聖誕節送花又請吃飯 她嫌「沒禮物」想分手：浪費我兩個月

聖誕節本來是開開心心的日子，沒想到一對情侶卻因為「沒送禮物」發生爭執，女方發文控訴，交往兩個月的男友有帶她去高級餐廳吃飯，也有準備花束，但就是因為沒送禮，讓她有種對方隨便交差的感覺，更直呼：「沒錢就不要想交女友，這句話哪裡不懂？」貼文曝光後，也引起底下留言怒轟：「好意思要求那麼多？」、「沒有公主命，就不要公主病！」

原PO昨（24日）在臉書社團《匿名公社》發文指出，男友之前就一直要她期待聖誕行程，剛開始真的很浪漫，先是到高級餐廳吃飯，還有一大束花，但直到要回家了，男友還是沒送禮物，「我問他禮物呢？他居然裝傻說晚餐跟花就是禮物，等我生氣了才說之後再補給我！」

原PO生氣直呼：「聖誕節給禮物不是常識嗎？吃頓飯、給束花就想交差？哪個女生能夠接受？沒錢就不要想交女友，這句話哪裡不懂？好險我們只停留在牽手、擁抱的階段，浪費我兩個月的時間！」

對此，網友紛紛回覆，「是他浪費兩個月的青春，希望他能認識對的人」、「妳需要的是乾爹，就怕妳沒條件而已」、「哈哈哈，男生正好送花去掃墓」、「恭喜男生脫離苦海」、「情人節收禮物，聖誕節收禮物，交往一周年收禮物，很多女生都不知道禮物是要互相送的」、「男友應該會很開心，用晚餐和一束花，換到拜金女的真面目吧」。

事實上，聖誕節送禮、交換禮物的文化，據說有兩種說法，第一種是耶穌降生時，有幾位星象學家從東方而來，發現了天象的異常，於是循著星星的指引，來到耶穌的故鄉伯利恆，獻給耶穌他們所準備的禮物，黃金、乳香、沒藥（一種藥材），後來就演變成聖誕節要送禮物。另一個個說法則是稱，耶穌透過犧牲自己來交換人們的富裕安樂，使相信祂的人成為上的兒女，因此有不少人認為，其實交換禮物是在和耶穌交換，演變至今也成了聖誕節的習俗。