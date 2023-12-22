學歷被婆婆看輕 櫃姐忍辱考上專科又上大學「薪資高過先生」

一名女網友昨(21)日在臉書社團「匿名公社」上表示，自己從高職畢業考上專科又上大學，一路走來皆拜婆婆長期看不起她原本的學歷之賜。

原PO表示，自己嫁入務農家庭之後，由於原本的學歷為高職畢業，與先生大學畢業仍有差距，讓婆婆嫌棄「配不上他兒子」，加上原本化妝品專櫃小姐的職業也讓婆婆覺得「丟他家的臉」，希望原PO能換一份工作做。

在學歷被婆家「卡關」後，原PO靠著半工半讀從高職畢考上專科，緊接著又考上大學，學歷終於和先生一樣。原PO在工作上也一路由上市櫃公司的業務做到執行副總，現今薪資已超過先生。

她更自豪地認為，在先生轉調大陸工作不到三個月即離職的情況下，換她轉調大陸工作時，婆婆還憂心夫妻分隔兩地早晚出問題，讓她不禁感嘆：「是呀，我到一定的高度才發現，你兒子真的配不上我」。並稱如今自己所擁有的，都是從婆家的槍林彈雨中流血流淚、得到重度憂鬱症後發憤圖強努力得來，讓她深深稱謝婆家，「沒你們我還只有高職畢業，當化妝品專櫃小姐，每月領少少的薪水」。

網友紛紛留言「有時真的不要狗眼看人低」、「婚姻裡真的很複雜，單身則簡單多了」，也有人認為「婆婆因為學歷而歧視你，然後你又用成就高低歧視先生？真是不是歧視一家人，不進歧視一家門！」、「學歷是要幹嘛，現在社會是比誰會賺錢」。有網友質疑這是創作文，「如果是真的的話，那超強的，讚耶」。