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收聘金是陋習？他嫌女方沒能力才在乎這點小錢 網酸：沒錢沒能耐

聯合新聞網／ 綜合報導
聘金是傳統婚禮上十分常見的習俗之一。示意圖/ingimage
聘金是傳統婚禮上十分常見的習俗之一。示意圖/ingimage

聘金是傳統婚禮上十分常見的習俗之一，但隨時代變遷在兩性平等的時代，收聘金會是項陋習嗎？一名網友分享，男方想娶自家女兒，但不僅不給聘金，甚至還批評是女方能力不夠，才很在乎聘金這點小錢，讓他不知該如何是好，只好上網尋求建議，文章曝光後網友們直呼「這完全不是錢的問題」。

該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，男方說想娶自家女兒，但是不給聘金，還批評要聘金是「陋習」，甚至說「都21世紀了，還要求門當戶對？」、「女方就是自己能力不夠，才很在乎聘金這一點小錢」，讓他不知道該如何應對，因此想詢問網友們的反應會是什麼。

文章曝光，網友們紛紛表示，「不用嫁，不是錢的問題」、「對方說聘金是小錢，可是他們連小錢都給不了，嫁過去只能被對方家庭壓榨」、「把屎把尿的把小孩拉拔到嫁人，意思一下給個聘金，有過份嗎？」、「通常會這麼說的，都是沒錢沒能耐的」。

不過也有網友支持不給聘金，「又不是賣女兒，收什麼聘金，嫁的好不好那也不是你的人生啊，瞎操心啥」、「對呀！拿聘金是陋習，都21世紀了，孩子也不用一定跟父姓對吧！憑什麼」、「有沒有聘金我沒差，女婿疼女兒比較重要」。

聘金 結婚

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