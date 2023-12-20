男友到家總忘記「傳line報備」她氣炸 網建議1方法：不用等他自己說

有些情侶約會完後，回到家後會互相報備，避免讓另一半擔心。一名網友和男友常常因約會完後，對方忘記報備已到家而吵架，後來男友表示，原po用責備的語氣指責他，令他感到很大的壓力，於是原po想問問大家的觀點。

一名網友在Dcard「感情版」發文，他和男友已交往9年了，剛在一起前幾年他們是遠距離戀愛，有次約會玩她跟男友說，「到家line我」，對方也答應她，但原po回到家後卻遲遲等不到男友的訊息，她越等越擔心於是打了幾通電話，男友終於接了，原來男友早早就回到家只是忘記報備，當時原po相當生氣，用責備的語氣說，「不是說到家line我，這樣我會擔心欸」，男友當下則是道歉並表示不是故意的。

之後的約會也陸續發生相同的狀況，她開始不理解這麼簡單的事男友怎麼會忘記，認為對方沒有放在心上才會這樣，於是發生一樣的事情時，她還是忍不住對男友生氣，但反覆爭吵他們雙方都累了，從某個時間開始，約會完後她提醒男友回到家要報備，男友會說，「如果我記得的話」或「我沒辦法答應你我可能做不到的事」，當下她相當失望，但也不想再爭論了，

有一次原po忍不住問男友，為何不能答應她，男友則表示，若沒做到原po就會生氣，所以不答應就不會有做不到的問題，也就不會生氣，她聽了覺得很荒謬，於是跟男友爭論起來，男友認為原po用責備的語氣質問，讓他備感壓力，讓他想到童年被父母體罰的陰影，所以才不敢答應，再加上原po有時也會忘記洗衣服、倒垃圾之類的，所以不該對他生氣。

本來原po認為報備是情侶間很單純的安全感問題，但卻不知道會讓另一半有這麼大的壓力，這也讓她開始自責是不是真的太愛生氣了，於是想問問大家是否有類似的經驗。

網友紛紛表示，「不要把自己想要的強加在他人身上，即便你們是情侶，報備這件事不是每個人都必須做到的」、「你是班長還要晚點名喔？自己沒安全感要求別人報備，沒做到還要被你唸？」、「要看人有沒有報備習慣，我自己就比較沒有，所以一被要求就會有壓力，會有反感」、「妳把報備看得太重了，其實報備意義不大，他大可以說到家了但人還在外面」。

不過，有網友認為，「啊…我以為情侶間報個平安是基本，看了留言原來不是啊」、「我覺得講到家了很重要欸，不要說男友了，朋友們出去大家回家了也都會講」，有網友則建議，「妳擔心是好的，但妳可以換個方式跟他說，而且妳男友也說了，妳也會忘記倒垃圾，妳自己都不是完美的，所以也不要太要求對方」、「換成你主動問他，到家了嗎之類的呢？不用等他自己說」、「他沒有報備的習慣就不會勉強對方了，調整心態還有再跟對方溝通看看」。