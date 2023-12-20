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她煮水餃給兒當早餐 老公氣到要翻桌：沒錢才吃的東西！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽因小孩早上想吃水餃，煮了幾顆卻遭丈夫謾罵。示意圖／Ingimage
一名媽媽因小孩早上想吃水餃，煮了幾顆卻遭丈夫謾罵。示意圖／Ingimage

在台灣，路邊不乏賣水餃的小吃店，許多家庭也會購買冷凍水餃，料理過程方便快速。然而，一名媽媽因孩子早上吵著要吃水餃，因此煮了幾顆，老公知道後卻憤怒痛罵：「水餃是沒錢的時候吃的」，還表現出要翻桌的態度。

一名網友在臉書社團《匿名公社》發文表示，近日早晨小孩一直說想吃水餃，由於冰箱還有，她便煮了幾顆，沒想到，老公卻因此氣到要翻桌，認為水餃是沒錢買菜的時候才能吃，直接罵自己「沒救了」。原PO表示，老公的情緒並沒有消停，反而不停地碎念謾罵，讓她備感困擾，「冷凍水餃只能應急的時候吃？」

此文一出，網友們完全無法理解原PO老公的態度，「你老公是不是有病啊」、「不想吃別吃，以後只煮妳跟孩子的就好」、「好奇怪的邏輯，想吃什麼就煮什麼啊」、「你老公比婆婆還恐怖欸」、「老公撿到槍嗎？」、「我看不懂生氣的點在哪裡不就吃個水餃？」、「你老公跟水餃是有什麼深仇大恨」。

也有網友認為，若需要應急應該是吃泡麵或白吐司，而非水餃，「沒錢不是吃泡麵嗎？」、「我個人覺得應急才吃的應該是泡麵」、「我沒錢是吃泡麵欸」、「應急誰在煮水餃，不是應該吃白吐司嗎？」

水餃 泡麵 吐司

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