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前夫要求「每月多匯2萬才准看小孩」 她崩潰：我一個月薪水才4萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友哭訴前夫要求育兒費從2萬加碼到4萬元，讓她不知道該怎麼辦。示意圖/ingimage
一名網友哭訴前夫要求育兒費從2萬加碼到4萬元，讓她不知道該怎麼辦。示意圖/ingimage

夫妻若走到離婚這步，通常會談好孩子的監護權、扶養費，不過日前有位女網友求助，她的孩子被法院判歸給爸爸，而她每個月準時匯款2萬元給前夫，一年來只要有放假就會去看孩子，沒想到前夫卻突然要求「沒有一個月給4萬，就不要來看孩子」，讓她求助網友「我該怎麼辦？這是我的孩子，但我一個月也才賺4萬而已」。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，她結束了16年的婚姻，經過一年的官司後，兩個孩子判歸給爸爸，於是她每個月都準時匯款2萬元給前夫，只要一有放假就去看孩子，帶他們買衣服、生活用品，也會給孩子一人2000元零用錢。

不過，現在其中一個孩子要讀國中了，前夫卻要求「一個月加碼變成4萬元，否則不能看孩子」，原PO回應「不是我不愛孩子，但是我的能力有限，我一個月薪水也才4萬元，如果全給了那生活怎麼辦？」沒想到前夫卻嗆「妳知道養一個孩子要多少錢嗎？他們平常吃喝玩樂不用錢？如果沒有提升到4萬元，就不要來看孩子」。

她與親友討論此事，朋友們都告訴她「4萬不是小數目，不要理會前夫的無理要求」，娘家則指出「如果男方不給妳看孩子，支持妳提告」。事後原PO上網求助「我想請教各位，原先2萬現在加碼到4萬，我知道這是我自己的孩子，本來就很花錢了，可是我也有難處啊！我要怎辦才好？」

對此，網友回應「妳與先生的對話紀錄要留下，尤其是他拿探視權威脅妳的部分，這對日後的官司很有幫助」、「直接告他，他一定會輸，扶養小孩他也有責任，現在擺明吃定妳愛小孩的心，只要妳同意未來他將會要求更多，正所謂軟土深掘，小孩大了怎麼可能他說不給看就看不到」、「法院判決離婚要給付的金額都是有法律效益，不是他想改就改。而且不管金額紀錄多少，只要不是法律限制不得接近，其餘妳都有探視權」、「原來現在可以隨意喊價？這直接去告他，按照收入比例支付就好了」、「男生自己當初也要生小孩，那就要承擔照顧責任，沒本事的男人就想用親情威脅金錢，被離婚剛好而已，還霸佔著監護權」、「一個月給2萬，搞不好男方還有剩，養小孩難道他不用出錢喔？」

扶養費的支付是父母對未成年子女的義務責任，費用由雙方共同承擔，離婚仍應支付。至於費用多少，如雙方無法達成共識，可先透過法院的調解程序來協調，調解不成則會經訴訟的方式請法官裁量判決。一般而言扶養費由夫妻雙方平均負擔，也就是父母各付一半金額，或是依照雙方的薪資調整負擔比例。如雙方對此存有意見，法官會考量雙方經濟能力，再決定負擔比例。

離婚 監護權

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