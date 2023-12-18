她怨「無業小叔不幫帶女兒、付學費」不要臉 網狂酸：妳才厚臉皮

有時候夫妻忙碌，會請其他家庭成員幫忙顧小孩，但日前有位媽媽發文表示，小叔平日在家沒工作，卻要求他們付錢才願意「幫忙帶孩子上下學、送去安親班」，她抱怨小叔連學費都不肯幫孩子出。文章曝光後，多數人痛罵「人家沒義務要幫妳，妳才不要臉」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，公婆家剩下小叔未婚，由於公婆老年行動不便，不敢給他們帶孫子，而且他們夫妻兩人平日都要上班，所以她請求小叔幫忙帶。

不過原PO抱怨「小叔平常都沒在工作，只是幫忙帶孩子上下學，接送安親班、幫忙出學費而已，這樣也不肯幫，還要跟我們夫妻要錢才做事，真是夠不要臉，還怪我們害他把飯店領班工作辭掉，在那邊裝可憐，領班是多了不起？我們只要求帶孩子去上下學，回來幫她買早午餐，幫我女兒打理、出錢，一天200元也不是很多，小叔真的很吝嗇」。

文章曝光後，多數人痛批「人家幫妳要感恩！不幫也剛好而已，人家沒有義務幫妳，更沒義務每天幫妳花費養小孩，他自己心甘情願花那就是他疼姪女，他不花也剛好，畢竟不是他的責任，要怪他不如先怪自己，無能生什麼小孩？」、「妳才不要臉，這是什麼道德綁架阿，憑甚麼沒工作就要幫妳？妳不會辭職在家帶小孩阿？」、「那一天200元又不是很多，為什麼妳不自己出？妳真是有夠吝嗇的，請妳搞清楚狀況，女兒是你自己的，關小叔什麼事？真是夠不要臉跟厚臉皮」、「拜託人家幫忙，沒給錢已經很誇張，還要人家幫妳出錢？人不要臉天下無敵」、「又一個以為別人沒工作在家是很閒的？妳會說妳公婆老了，難道不是妳小叔在照顧他爸媽？」。