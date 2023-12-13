聽新聞
test
0:00 / 0:00
婆家把房賣掉硬要同住「娘家買的房」 網友勸她：叫老公拒絕！
現代人多半以小家庭為主，許多夫妻婚後會自己搬出來，不與公婆同住。不過日前有位媳婦發文表示，他們現在住的房子是娘家買給她的，公婆突然說要賣掉自家，帶著小叔搬進來，讓她崩潰「我有什麼有效的方法可以阻止？」多數人則建議「叫老公直接拒絕」。
一名網友在「爆料公社」表示，她房子是娘家買給她的，但是公婆卻突然說要賣掉房子，準備帶小叔一起住進原PO家，讓她驚慌表示「我應該怎麼辦？有什麼有效的方法，可以阻止這件事？」
對此，網友回應「直接說不方便不就好了？房子是父母買的，算是父母的財產，就不能讓別人搬進來」、「妳就說自己也準備賣房」、「千萬不能讓他們住進妳的房子，請神容易送神難，生活習慣不同容易吵架」、「乾脆妳也把房子賣掉，不然這種感覺會讓他們佔地為王」、「請老公直接拒絕，不然絕對是噩夢的開始，如果他不表態，就直接離婚」、「明確請老公說不贊成，如果他不肯出面，那就建議離婚」、「直接拒絕啊，老公不出聲也很莫名其妙」、「不然乾脆叫妳爸媽、手足也趕快先住進來，房間就滿了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言