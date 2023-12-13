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婆家把房賣掉硬要同住「娘家買的房」 網友勸她：叫老公拒絕！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的公婆將房子賣掉，打算跟他們同住，讓她崩潰表示「該怎麼辦？」示意圖/ingimage
一名女網友的公婆將房子賣掉，打算跟他們同住，讓她崩潰表示「該怎麼辦？」示意圖/ingimage

現代人多半以小家庭為主，許多夫妻婚後會自己搬出來，不與公婆同住。不過日前有位媳婦發文表示，他們現在住的房子是娘家買給她的，公婆突然說要賣掉自家，帶著小叔搬進來，讓她崩潰「我有什麼有效的方法可以阻止？」多數人則建議「叫老公直接拒絕」。

一名網友在「爆料公社」表示，她房子是娘家買給她的，但是公婆卻突然說要賣掉房子，準備帶小叔一起住進原PO家，讓她驚慌表示「我應該怎麼辦？有什麼有效的方法，可以阻止這件事？」

對此，網友回應「直接說不方便不就好了？房子是父母買的，算是父母的財產，就不能讓別人搬進來」、「妳就說自己也準備賣房」、「千萬不能讓他們住進妳的房子，請神容易送神難，生活習慣不同容易吵架」、「乾脆妳也把房子賣掉，不然這種感覺會讓他們佔地為王」、「請老公直接拒絕，不然絕對是噩夢的開始，如果他不表態，就直接離婚」、「明確請老公說不贊成，如果他不肯出面，那就建議離婚」、「直接拒絕啊，老公不出聲也很莫名其妙」、「不然乾脆叫妳爸媽、手足也趕快先住進來，房間就滿了」。

房子 生活習慣 婆媳紛爭

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LINE聊一半去洗澡！對方回「1句話」讓她好感全無：男生都這樣？

在曖昧關係中，對方做出什麼行為，或講出什麼話，會讓你立刻冷掉呢？近日有一名女網友在臉書分享，指出自己最近對一個男生有點好感，但某次聊天時透露自己要去洗澡了，對方卻回「1句話」，讓她頓時好感全無。貼文曝光後，也引起廣大網友熱烈討論。

情書簡訊

不想要你路過我的人生，希望你能陪我走完一生。

一句好話

看見自己的局限，更能走到遠方。

【當代散文】張讓／失去的森林（上）

要釣魚，先種樹。——日本諺語，本．若倰斯《林線》

【慢慢讀，詩】林婉瑜／長榮航空「詩卡」 新作三首

●高空發生的事

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