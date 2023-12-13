婆家把房賣掉硬要同住「娘家買的房」 網友勸她：叫老公拒絕！

現代人多半以小家庭為主，許多夫妻婚後會自己搬出來，不與公婆同住。不過日前有位媳婦發文表示，他們現在住的房子是娘家買給她的，公婆突然說要賣掉自家，帶著小叔搬進來，讓她崩潰「我有什麼有效的方法可以阻止？」多數人則建議「叫老公直接拒絕」。

2023-12-13 18:10