小叔借新車「不繳罰單」不願再借反被嗆 人妻試探婆家還留一手

一名人妻的嫁妝是一棟房子和一輛新車，原po想先試探一下婆家態度，因此沒讓男方家人知道有房子，小叔非常喜歡新車常常開去載女友，但開完車卻不把油箱加滿、有罰單也找理由不付，她不願再出借反而被婆婆嫌很愛計較，不過老公的態度算明理，想搬出婆家也沒阻攔，於是她猶豫，是否要讓老公知道有房子，引起不少網友討論。

一名網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她的嫁妝是一棟房子和一輛新車，不過媽媽要她留個心眼，因此沒有讓婆家知道有房子，目前是拿來出租賺租金，新車則是開到婆家，婚後先住婆家試探一下，小姑和小叔都很喜歡新車，尤其小叔會開新車去載女友約會覺得「超有面子」。

但每當小叔開車出去後，還車時都不把油箱加滿、垃圾不收拾乾淨、罰單來了也找理由不付，後來原po不願再出借新車，並表示若偷拿鑰匙去開車，一定會去報警，沒想到卻被婆婆罵愛計較，「長嫂如母」、「哪有母親再跟自己兒子女兒計較的？」，令原po忍不住反嗆，「那請問小姑小叔要給我孝親費嗎？」，所幸老公的態度還算明理，後來她想搬出婆家也沒有阻攔，不過她相當猶豫，「要不要讓隊友知道我的陪嫁房？」，也強調他們雙方已經簽財產分開制。

網友紛紛表示，「不要說，維持現狀就好」、「又在長嫂如母， 婆婆是在咒自己死嗎？」、「沒必要讓先生知道，自找麻煩而已，這間房子是妳永遠的底氣」、「租屋和老公分攤，陪嫁租房放著收租金」、「不說最安全，你自己作投資用即可，將來父母老了，有很多錢要用啊！」、「知道如果對你沒好處，就一輩子都不要讓他知道了」、「日久見人心，不要挑戰人性」、「有這種婆婆千萬別說啊！不管隊友態度怎樣」、「不要說，那是妳的保障」、「打死都不要說，除非妳做好你的房子要公用的心理建設」、「難保隊友不會跟別人說啊，畢竟那算是妳的嫁妝，他們一定也會認為是他們的東西」、「聽媽媽的話，媽媽有經驗」。