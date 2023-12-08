育2子「每月餐費補習費燒4萬」夫妻月光 小孩還怨：爸媽怎不是房東？

生養小孩是一件很花錢的事，除了生活費外，還有龐大的教育費要負擔。一名人母抱怨，當年沒有多想就生了兩個小孩，如今兩個孩子已經到了國高中階段，兩個人一個月的餐費、補習費就要四萬元，為了負擔這些費用，夫妻只能當月光族，也不知道養老金在哪，小孩卻還抱怨「為何爸媽不是收租房東？」讓她十分心寒。

一名網友在匿名公社發文表示，她與丈夫是雙薪家庭，兩人育有二子，在小孩嬰幼兒時期還沒有感受到經濟壓力，如今小孩上國高中，除了日常開銷外，還得負擔小孩的教育費，兩個人一個月補習費就快兩萬元，每人每天餐費300元，一週1500元，加上週末外食的費用，兩個人每月餐費也近兩萬。

不只如此，還有手機網路費、治裝費、學校學費、醫藥費、交通費等，甚至還有零用錢、出國旅遊等娛樂開銷，導致夫妻兩人每個月都月光族、只能吃土，連養老金在哪都不知道，兩個小孩卻成天抱怨「為什麼爸媽不是收租房東？阿公阿嬤當年為什麼不在雙北置產？」她心寒直呼，「不婚不生幸福一生，生小孩真的是有祖產的人才玩得起的遊戲」。

其他人則留言「養小孩真的要有心理準備，這陣子我有跟小孩說好：爸媽沒有多的錢可以讓你補習，所以你要自己加油」、「講到心聲，我們養2隻的這20年 都在被錢追著跑」、「最好連婚都別結，更不用提生小孩，搞不好生他，他還要怪你」、「沒有錯，雙薪租房子的話，要生真的難，孩子開銷很大」。

也有人提醒「如果小朋友會有這種想法，表示他的價值觀已經偏差了，需要快點改正教他正確的價值觀，不然更大一點就很容易走偏」、「孩子會有這反映代表，你花了金錢養成，卻缺了心力養成，孩子被金錢餵養長大，你期許太高了」。