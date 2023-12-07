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公婆送豪宅後遭媳禁入「只能門口看孫」 眾網友分析：黑化就輕鬆了

聯合新聞網／ 綜合報導
公婆花2000萬買新房給小叔一家，不料小嬸「黑化」禁止眾人踏進門裡，想探望孫子還得在樓下見面。示意圖／ingimage
公婆花2000萬買新房給小叔一家，不料小嬸「黑化」禁止眾人踏進門裡，想探望孫子還得在樓下見面。示意圖／ingimage

遇到偏心公婆，不免讓人感到心累。一名網友抱怨，自己的公婆當初花2000萬買新房給小叔一家，不料小嬸「黑化」禁止眾人踏進門裡，想探望孫子還得在樓下見面，而公婆卻三不五時到自己家中蹭吃蹭喝，讓她憤憤不平說道：「我真的懷疑，我老公是不是他們親生的？」

一名女網友日前於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，公婆年過80歲，千里迢迢搭車3個小時，北上到新竹小叔的家，不過只能在門口探望孫子，因為小嬸規定兩人不能進屋。原PO直言，可笑的是，當時公婆全額支付2000萬購買小叔的新婚豪宅，還配有完美裝潢，但自從入手後，小嬸馬上黑化與公婆翻臉，還以死相逼不准公婆進屋，「公婆也乖得跟貓一樣，10多年來都不敢去小叔家，想孫子就站在豪宅門口，等小叔叫小孩下樓給他們看」。

原PO指出那也不干她的事，但自己的房子是夫妻貸款買的，不滿公婆憑什麼三不五時就攜帶行李，到她家包吃包住好多天，去年還連續住了1個月。她透露老公比較會讀書，收入比較高，而公婆因為疼愛小叔，常常塞錢，還會跟老公借錢買車給對方，「我老公是孝子，不敢吭聲，但是公婆也吃人夠夠，來我家吃免錢住免錢，還一直稱讚小叔多孝順，常常買燕窩、雞精寄回去」。

原PO對於婆家的差別對待覺得反感，近日公婆再次來訪，她決定直接神隱，更直呼「這兩個公婆身體非常硬朗，退休金卻一點一點被小叔神鬼搬運，萬一錢被挖光，是不是又要丟來我家？我真的懷疑我老公是不是他們親生的？」

貼文曝光後引發熱議，也被轉載至「爆料公社」，網友們回應：「你老公可能是撿來的！」、「就欺善怕惡啊，不惡起來就是繼續被人侵門踏戶而已」、「真的是瘋了！希望你先生腦袋能清楚一點，不要愚孝，到時老了生病了還要你們照顧」、「只能說公婆自己活該，快點黑化，越黑越好」、「黑化就輕鬆了」、「請黑化，不要想兩老會說啥混帳話，請自動帶入想要的生活，翻臉後不管他們兩老」。

婆媳紛爭 小叔 房子

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