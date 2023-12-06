新生代交男友「首選工程師」 她聽1原因秒傻眼

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友日前分享，自己身邊遇到的女性狂讚工程師，讓她相當不解。示意圖，記者陳睿中／攝影
一名女網友日前分享，自己身邊遇到的女性狂讚工程師，讓她相當不解。示意圖，記者陳睿中／攝影

每個人的擇偶條件都不同，有些人喜歡找「特定職業」的另一半。一名女網友日前分享，自己身邊遇到不少女性狂讚工程師，即便可能有不好的生活習慣，但「錢有拿回家就好」。聽到這種說法讓她不解「若是因錢很重要，為何不考慮法官、檢察官」，竟遭對方吐槽「隨便都遇得到？」，貼文一出後，引發網友熱議。

這名女網友在PTT以「工程師隨處可遇嗎？」為題，表示身邊有一個中生代和新生代女生，都狂讚交友就要找工程師，原因竟是「有錢」，讓她不解指出「看過很多工程師吃喝嫖賭樣樣來」，但對方卻不介意，認為「錢有拿回家就好了」

這名女網友繼續追問「法官、檢察官、律師收入也不錯啊」，尤其撐到退休再兼任還有兩份薪水，對方則表示「法官、檢察官、律師是想遇就遇的到的嗎？」，讓她直呼「那工程師是隨處可遇的嗎？難道轉角就能遇見工程師」？

貼文一出後，也引起許多網友紛紛留言「工程師的數量比法官、檢察官多太多了吧」、「現在工程師很多好嗎」、「台灣一堆工程師 薪水從3萬到30萬都有」、「全國法官+檢察官不到4000人，扣掉女性不到2000人，未婚應該沒有500人，比醫牙還少見的職業」、「稀有度，法檢>機師>>律師>>醫牙>>>>>工程師」、「確實到處都工程師啊」、「可是工程師薪水從低到高都有，不是每個都高薪」、「即使限制在資電工程師，覆蓋率仍然比律法檢高太多惹」。

檢察官 薪水 律師 高薪 女生 另一半

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