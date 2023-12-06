新生代交男友「首選工程師」 她聽1原因秒傻眼

朋友之間有時會評價彼此另一半的外貌，但如果未妥善把持說話的力度，往往帶給身邊的人傷害。一名男子就透露，近日參加大學同學聚會，因為女友被說「有媽媽味」，讓他虛榮心作祟刪光社群上的合照，出遊也不想攜伴參加。沒想到過了2、3個月突然被提分手，他直呼「很不理解」，而當事人發文訴說分手原因，真相曝光後，其他網友紛紛點頭「遠離渣男是對的」。

2023-12-05 20:32