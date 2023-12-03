台大碩士女遭男友嫌「學歷高、有主見」 網兩派論戰：不要放錯重點

情侶間若價值觀不合，可能會使雙方經常爭吵、冷戰。近日有女網友在Dcard上透露，自己某天和男友吵完架後，剛好與兩人的共同好友聊到此話題，卻意外得知男友曾向友人抱怨「不想找學歷太高的女友」，讓原PO非常生氣。

原PO表示，前陣子她和男友因為某些小事產生爭執，兩人溝通過後，她便決定要退一步與對方好好相處。不過，原PO近日與兩人的共同好友聊天時，剛好談到先前自己與男友吵架一事，友人卻指出男方曾抱怨「她（指原PO）常常有自己的想法，總是想要講贏，所以（自己）才不想找『學歷太高』的女友」，讓她瞬間氣到爆炸。

原PO說明，她是台大碩士，但因為男友與她學習的專業不同，所以自己從來沒有認為對方的學歷比較差，她甚至會在男友提到擅長領域時稱讚對方，沒想到會被男友批評，讓她忍不住發文怒嗆，「真是抱歉，我很會讀書有很多想法，吵架的時候會想據理力爭，我從今以後會努力懺悔，自己為什麼沒有堅持女子無才便是德的精神活下去」。

貼文底下，許多網友批評原PO男友想法太自私，「他心胸太狹隘了」、「他很嫉妒妳吧」、「就因為控制不了妳呀，想要一個容易掌控的女友」、「他是怕被智商碾壓吧」、「跟我前男友一樣，但通常都是潛在大男人主義跟講話沒邏輯，才會要其他人無條件聽他們講」。

但也有網友指出，個性不合、凡是想爭贏才是兩人不合的原因，「『常常有自己的想法、總是想要講贏』，不是學歷的問題」、「我覺得重點放錯誒，他的重點是妳什麼都想要講到贏」、「重點是態度吧，什麼都要講到贏本來就讓人很累了」、「有想法跟學歷沒什麼關係吧，應該是說他不喜歡強勢的女生」。

後續原PO補充，自己能理解部分網友認為她太過強勢，但她仍覺得有自我想法不是壞事，「講到贏」也是在合理範圍內表達自己的意思，不喜歡被誤解而已。她說明，自己經常是這段感情中道歉低頭的人，這篇文章僅是單純聽見男友說「不想找學歷太高的女友」而感到不悅，委屈直言「他（男友）直接把我們的問題歸結到是我學歷太高、太有主見，才是我覺得最讓人難過的」。