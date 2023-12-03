妻懷孕半年一天吃7餐「外送費破2萬」人夫怨：胖15公斤很誇張

懷孕是一人吃、兩人補，導致孕婦經常胃口大開，不過若是體重急遽增加，對孕婦也不是好事。有網友抱怨，懷孕六個月的老婆經常肚子餓，一個月外送費高達兩萬元，半年來已經胖了15公斤，讓他擔心「不正常吧？」有過來人苦勸，「能吃是福，但是還是真要控制，不要像我當時一樣，飲食沒注意，胖太快，後來子癲前症，小孩早產」。

一名網友在匿名公社發文表示，他的老婆懷孕六個月，經常肚子餓，上次回診已經被醫生警告「胖太快」，但老婆仍當作耳邊風，早餐要吃兩份、早上十點再吃一份點心，中午吃便當，下午兩點又叫外送，接著不到晚上六點又喊餓，婆婆邊煮飯她邊吃，晚上八點又吵著要吃鹹酥雞，等到深夜十一點睡前，她又要吃宵夜。

該網友說，近日因為太累，所以拒絕幫她買宵夜，結果老婆卻坐在床上大哭，驚動家人，婆婆替媳婦說話「孕婦本來就容易肚子餓」，但該網友擔心「餓成這樣不正常吧？」上個月外送費近兩萬，這個月則是破兩萬，老婆僅僅半年就胖了15公斤，「有人家的孕婦也這麼誇張嗎？」

其他網友則留言「有本事你懷孕看看你就知道了，但你不行，所以你問題比較大，不夠細心、貼心」、「總比吃不下的好，有些吐到喝都喝不下」、「我聽過有人懷孕胖了30幾公斤，體重破百的，生完怎麼減都還有90公斤以上」、「你是介意那個錢還是介意你老婆吃太胖，叫外送本來就比較貴」、「我到現在懷孕餓都會自己騎車出去買東西吃」。

還有網友分享類似經驗「我以前懷孕時也是一天吃七餐。早餐7點多吃的，10點吃點心，12:30午休吃便當，14:00吃一份水果，4點多再吃點心，回到家7點多吃晚餐，10點多再吃宵夜。但我份量沒像她那麼誇張，只是餓得快而已」。

不過有許多過來人苦勸「胖太快很危險耶，而且生完都是自己的，調高蛋白質得攝取比較不會餓太快」、「我是醫生建議吃吃吃，但真的吃太多也不太好，孩子太大也不好生」、「真要控制，不要像我當時一樣，飲食沒注意，胖太快，後來子癲前症，小孩早產，33週就出來」、「懷孕期間若是體重增加太多，除了生產完後減肥不容易，懷孕過程有可能會有妊娠糖尿病、子癲前症，最好還是多控制飲食比較好」。