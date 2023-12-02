她送超舊哺乳衣給弟媳被退 氣炸奪命Call：亂花錢沒家教

結婚後除了婆媳關係外，連妯娌關係都是一大難題，若是遇到守舊不講理的小姑，婚後日子恐怕很難過。一名女網友抱怨，她好意將使用過的哺乳衣、束腹帶送給弟媳，但弟媳不領錢退回，又自行購買價格較貴的哺乳衣及束服褲，她透過訊息、電話轟炸弟媳怒嗆「自私」，一番對話讓網友看傻眼，紛紛反過來罵她是「年度最狂毒菇」。

一名網友在匿名公社發文表示，她的小孩已經上國中，近日她將使用過的哺乳衣、束腹帶送給弟媳，想不到弟媳不領情，不只把她的東西退還外，該網友擅自打開弟媳的包裹，還發現她又另外購買更貴的商品。

該網友氣炸，不斷利用私訊轟炸正在上班的弟媳，訊息內提及「妳嫌我的東西不夠好，所以要買新的嗎？弟弟知道妳亂花他的錢嗎？」、「妳當媽的人不為我弟省錢，硬要買高級的束腹帶跟內衣，那種東西強調機能性都是騙人的，你們年輕人現在都深陷品牌迷思，真的很無知，有東西現成可以用就要省」。

該網友的弟媳受不了，並回答「我花的是自己的錢」，想不到這名網友仍嗆她「妳的錢不是我弟的錢？妳這種態度真的讓人覺得很沒家教」，弟媳反過來質疑「妳擅自拆我包裹，我沒有跟您計較已經很給您面子，是誰沒有家教？」該網友則避而不答回應「這個我不管，我好心幫妳收東西，還被說沒家教，就說妳只看噱頭，不會幫忙省」。

該網友表示，等弟媳下班回家後，她本想繼續找弟媳講理，想不到對方直接轉頭走人，事後跟弟弟抱怨被欺負、要回娘家，害她被家人責罵，她哀怨表示「為什麼他們不懂我做的這一切只是為他們好，居然還要我讓著弟媳，但我真的不覺得我做錯了什麼」。

其他網友看完對話全炸鍋，直指最大禍首就是發文網友，有人留言「妳真的很沒家教，不過還好妳還知道要匿名」、「你要不要看看妳給的束腹帶是什麼極品？太祖母祖傳留下的嗎？」、「我2年前生產的醫院賣的也是這種的欸，但我才不會留那麼久，是要傳家嗎？我覺得衣服看起來比較可怕」、「妳的國中孩子會不會覺得媽媽很恐怖，什麼都要管，我的小孩差4歲在育兒觀念上就已經有所不同，妳的還已經國中了欸」。