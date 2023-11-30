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小三想轉正不成策劃復仇 不料遭先發制人「賠錢還丟了工作」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本小三打算自爆外遇報復男方，沒想到卻被先發制人倒賠。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本小三打算自爆外遇報復男方，沒想到卻被先發制人倒賠。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

外遇事件曝光之後，有時不單只影響情感層面，更可能產生慰問金賠償問題，造成財產上的損失，或是個人的聲譽受到影響。日本有位發生外遇的女性，就曾遭遇到這樣的慘痛經驗。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名奈奈的30多歲女性，過去曾透過工作，認識到一位名為飯塚的男性。兩人交談時，發現彼此的個性非常相似，於是變得越來越親密。有一次飯塚便邀了奈奈到了旅館，彼此間正式發生了關係。

不過，奈奈後來得知飯塚已婚，覺得不該干擾他人婚姻，因此有意分手。但飯塚向他保證，未來有朝一日會和老婆離婚，並且和奈奈結婚。為了試探他，奈奈有次趁著生病，飯塚特地來照顧他的時候，謊稱自己是懷了孕才不舒服。結果飯塚當場臉色鐵青，這讓奈奈知道，飯塚不可能為了她而離婚。

不滿的奈奈，於是開始進行復仇計畫。她匿名送了一封信到飯塚家，舉報他的太太說飯塚外遇，說想知道詳細情況，就到兩人任職的公司來。奈奈本以為這麼做，可以揭穿飯塚給他難堪。

不料，飯塚事先向老婆自首外遇，並稱都是奈奈主動勾引他，才會讓他把持不住。因此老婆來到公司後，自然把矛頭都對準奈奈，在公司同事面前痛罵一頓。事後奈奈還被求償慰問金，並且因為外遇醜聞，讓她不得不辭去工作，落得全盤皆輸的下場。

日本 外遇 離婚 分手

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一句好話

遇不合理時，鬥志不鬥氣。

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