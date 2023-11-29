老公每天帶孩子回婆家 她怒轟「媽寶」反被網酸：這是體貼妳

婆媳關係緊繃的話，常會讓家庭不和睦，有些夫妻會選擇搬出來住，避免常有爭吵。不過日前有位人妻表示，他們家雖然搬出婆家住了，但老公每天回婆家，小孩丟給婆婆帶，等到半夜才回來，讓她氣得直呼「這樣搬離婆家要做什麼？跟媽寶一樣」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他們搬出來住了，但老公還是很媽寶，喜歡把孩子丟給婆婆帶，自己坐在婆家的按摩椅上玩手機，而且還半夜才把孩子帶回來一起住，讓她氣炸直呼「這樣不是失去搬出來住的意義嗎？有人的老公也這麼媽寶嗎？搞得婆婆才是孩子的媽媽一樣，叫老公搬回去婆家他又不要」。

對此，網友們回應「如果妳的兒子長大以後，也被女朋友或是老婆這樣嫌棄說他為何每天回家找妳，妳心裡會不會覺得很難過跟不爽？」、「管那麼多幹嘛？那是他們母子的事情，只要搬出去住就好了」、「我覺得這樣反而很好啊，妳也很自在，這樣很體貼」、「老公想多陪陪家人，也沒有勉強妳，這樣沒毛病啊」、「妳身在福中不知福，老公把小孩帶回婆家，妳就多了很多自己的時間，難道老公跟妳結婚後，他的媽媽就不是媽媽了？如果妳不希望未來小孩長大後，他的另一半阻止他去看妳，那妳也要做孩子的榜樣」。