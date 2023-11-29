曖昧對象突坦承「私密事」讓她嚇到縮 網見真相全笑翻：太深入了吧

在戀人未滿的「曖昧關係」中，對方做出什麼事，會讓你立即冷掉呢？一名女網友發文表示，本來下個月打算答應曖昧對象的告白，但對方突然坦承自己有痔瘡，擔心親密互動會被傳染，讓她相當害怕。貼文一出後，也讓眾網友笑翻「痔瘡不是性病，不會傳染」。

這名女網友在Dcard以「曖昧的對象和我承認了！！」為題，表示自己本來下個月要答應和曖昧對象交往，但近期對方突然坦承說自己長了痔瘡，去看醫生也說不會好，想到交往後可能會發生親密的事，雖然知道不會傳染，但還是怕怕的，好奇詢問大家「會選擇繼續曖昧下去，還是就算了」？

貼文一出後，讓不少網友笑翻，紛紛表示「對不起我笑了！會繼續啊！這還好吧！又不會傳染」、「痔瘡又不是性病，還好吧」、「怕被傳染的是性病吧，去檢查有沒有性病比較實際」、「所以現在交往連那麼深入的地方都要在意嗎…從看臉變成看菊的世界了」、「有句話，十女九痣…年紀大了之後多少都會有，懷孕的婦女更是會有」、「區區一個痔瘡都過不去就放棄吧，至少他很坦白，真的喜歡他你應該看看什麼方法能幫他減緩不適」、「痔瘡還好吧…人品沒問題比較重要」。

另外，有內行網友指出，痔瘡是由靜脈曲張造成的，不是細菌或病毒，不會傳染，且分為四個階段：

第一階段：上大號時會痛，因為會磨到，這時的痔瘡還在直腸內所以外面看不到。

第二階段：上大號時會因糞便而被推出，但糞便排出後會自行縮回，所以只要不是上大號就不會看到。

第三階段：上大號時會因糞便而被推出，且不會自行縮回，需手動推回去。

第四階段：無時無刻都在外面，且推不回去，在這個階段會造成生活的極大不便，建議微創。