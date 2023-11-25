情侶「同居」優缺點大公開！是甜蜜加分還是分手溫床？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「情侶同居」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的情侶同居優缺點排行。

許多情侶在感情穩定後，便會考慮攜手邁入「同居」階段，有些人在同居後感情增溫、順利走向婚姻殿堂，卻也有不少情侶在同居後，反而發現許多問題導致分手。

而網上也有許多正在猶豫是否該與另一半同居的網友，因此我們就針對「情侶同居」相關話題進行觀測，快來看看情侶同居有哪些優缺點！

婚前同居可先磨合生活習慣 注意「財務糾紛」可能造成感情危機 ▲ 情侶同居優缺點 熱議話題焦點 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「情侶同居」相關話題的討論，發現不少人贊成情侶同居，認為若以結婚為前提交往，可以「先適應對方生活習慣」，避免結婚後因無法磨合而分開，就有網友分享「剛同居時會因為生活習慣不同而產生小摩擦，但後來我們也都漸漸適應彼此」。

不過有些情侶卻沒這麼幸運，反而因為同居「更容易認清對方」，提到「跟女友同居後，發現彼此生活習慣超級不同」、「她不做家事，衣服都是我在洗，地板也是我在拖」，表示對這種相處模式無法接受，慶幸同居關係讓自己儘早了解到對方真實的生活習慣，無需等到踏入婚姻再來後悔。

此外，「節省房租」也是許多小資男女選擇同居的原因，有民眾就說道「兩個人可以一起分擔房租，如果是都喜歡宅在家裡的情侶檔，也能省下出門約會的花費」，點出同居能大幅降低租屋成本，甚至還可以在家約會，節省下不必要的支出。

然而雖然同居優點多多，但也有不少問題令人卻步。例如同居容易讓「財務界線模糊」，對吃穿用度的支出分配難以拿捏，有網友便指出「女友同居卻不幫忙付房租或水電費，出去吃東西大多數也是我付錢」，甚至連「生活用品、食材」也是由原Po負擔，因此感到相當不平衡，認為同居後的財務問題會是導致感情破裂的原因。

另外，因為同居需要天天與伴侶見面，就容易將對方的「缺點放大檢視」，消磨彼此的好感與愛意；同時也會讓人覺得「缺乏私人空間」，使得需要獨處時間的網友直呼受不了，表示「我很需要自己的空間，黏一起怕膩易磨擦，沒有到論及婚嫁前，暫時不會考慮同居」，認為「距離產生美」，因此並不推崇情侶同居。

你也有過同居的經驗嗎？在決定是否同居前，可以先看看網友們的觀點，並檢視自己對居住空間的需求，與伴侶充分考慮與討論後，才能找到彼此最自在的生活模式，享受甜蜜的兩人世界！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「情侶同居」相關討論則數。觀測期間：2023/08/07~2023/11/06，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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