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婆婆幫小姑開口借婚鞋！ 人妻1招讓對方改口：會自己買一雙

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婆婆開口向媳婦借婚鞋給小姑穿。示意圖／ingimage
一名婆婆開口向媳婦借婚鞋給小姑穿。示意圖／ingimage

婚禮中要準備的裝飾配件不少，有些人為求方便，會直接跟親人借用。一名女網友近日被婆婆詢問可不可以出借婚鞋，給即將要結婚小姑穿，她考量到和對方感情普通，且婚鞋是娘家媽媽送的，具有特別意義，還有擔心衛生問題，因此婉拒稱「我有香港腳、濕疹、灰指甲」。

一名女網友22日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，小姑近日要結婚，婆婆竟開口跟她借婚鞋，讓她當場傻眼。原PO直言，這是娘家媽媽買給寶貝女兒的婚鞋，雖然不是多名牌，但也是在專櫃花了4、5千元，她氣得說道：「真的省錢精神發揮到極致耶，這樣也要省？要不要順便大妹也嫁同一個女婿，這樣更省？」

婆婆表示，原PO的腳和小妹差不多，剛好可以借鞋，不然買一雙很浪費，而且迎娶的時候穿一下而已，強調絕對不會用髒。不過原PO仍質疑，「婚鞋就算以後沒什麼機會穿，但也是有衛生問題啊」。

原PO一說「我有香港腳、濕疹、灰指甲，確定要借嗎？」，婆婆立即改口稱穿別人的婚鞋不成體統，會自己買一雙。原PO感嘆道，「我不是小氣的大嫂，如果一家人感情好，借鞋子沒問題，但是感情就一般般普普通通啊！而且，家中一堆貓尿味，我是敢把鞋帶回去借嗎？」

對此，其他網友紛紛留言，「連婚鞋都要借，乾脆就登記直接完工，不是最省事？」、「我遇過借整套結婚金飾的小姑」、「基於衛生問題，妳是對的」、「怎麼會跟人家借婚鞋啊？我賣鞋賣這麼多年，常常聽到客人說婚鞋一定要全新的，寓意才會好，所以有人連人家試穿過的都不願意買！」但也有人覺得，「我會借耶！雖然是娘家送的，但也是好事！」、「老人家就是抱著一個有問有機會的心態而已，而且每個人價值觀不同，對她而言，要花錢買一雙只穿一下下的鞋子，可能真的捨不得」。

結婚 小姑 婆媳紛爭

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