二姑不婚搶著「養姪兒防老」？ 過來人一聽全搖頭：兒子壓力好大

現代人不婚不生的比例越來越高，日前一名網友在網上發文分享，表示大、小姑已決定不結婚，前幾日跟原PO表示，願意負擔姪子的學習、娛樂開銷，希望老年以後姪子可以照顧她們，讓原PO急喊「我聽了很無言，我也沒辦法替我兒子決定這種事呀！」

原PO在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示大、小姑近日突然跑來跟她說，願意負擔姪子日常部份花費，如冬令營、玩具、課外讀物等，作為交換，她們去世後，生前擁有的房產可以留給姪子，只希望老年後姪子可以看在她們曾經的付出上，多少照顧她們一下，原PO說明，因為她們周遭的朋友很多人未婚，「聽說有人死在家沒人即時發現，自己嚇自己，才跑來跟我說的」。

對此，網友紛紛喊千萬不要答應，「你想想看，最後他們老了你的小孩有了自己的家庭要照顧，還要照顧你們，又加上兩個菇類，他忙得過來嗎？」、「千萬別急著答應！讓小孩以後自己做決定」、「現在已經是養別人兒防自己老了嗎」、「這種事沒在條件交換的，絕不能正面回應」、「好可怕，等於兒子多了兩個名義上的媽欸」、「你兒子以後要照顧一堆人，太可怕了吧」、「這兒子壓力非常大」。

此外，有網友提出建議，「想太多的姑，怎會妄想別人小孩會照顧她們？直接把錢存好，住養老院吧」、「請她們現在把錢存起來以後老了！自己請看護照顧或到養老中心。如果是我不會收這種錢，拿了錢以後問題很多」、「不婚不生不是應該要為自己負責嗎」、「建議她們把要給孩子的錢存起來吧，畢竟等孩子成年後，還要等他成家立業，所有的事才能定案，現在說這些都太早了」。