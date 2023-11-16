媽寶男因「我媽說毛多不愛乾淨」狠向她提分手 網怒批：太膚淺

分手的理由有千百種，常常讓被分手的一方感到不知所措。日前，有女網友在Dcard透露，前男友平常非常聽媽媽的話，凡事都要先詢問對方意見，就連近期與自己分手的原因也是「我媽說覺得妳毛太多，一定不愛乾淨」，讓她非常傻眼。

原PO表示，前男友是家中獨子，平常非常聽他媽媽的話，凡事都會先問對方意見再決定，開口說話的內容有一半以上都是「我媽說」。她指出，後來前男友與她提分手，並提出多項理由，包含「我媽說妳每月只有3萬太少，不夠2個人花」、「我媽說跟妳傳訊息，經常很晚才回覆，妳工作沒有很忙吧」，其中最誇張的原因是「我媽說覺得妳毛太多，一定不愛乾淨」，擔心影響下代基因。

聽完對方超扯的分手理由後，原PO透露，自己當下完全不會感到傷心，一心只想趕快離開這個男人，怒轟「真心覺得男人想分手，真的是啥鬼理由都能想出來。」不過她坦言，自己仍稍微被對方家長的批評影響，但因目前沒有太多錢，所以打算先嘗試自己除毛，希望未來能更加自信。

貼文底下，許多網友大罵原PO前男友的行為太誇張，「就分啊，多棒啊，還不用想理由就能脫離媽寶」、「那毛刮掉，他不就又想跟妳復合？」、「太膚淺了吧，他自己就沒手毛、腿毛？笑死」、「連分手都聽媽媽的，氣死我了！這種男人沒出息」。

還有部分網友安慰原PO，不要因對方的評價而影響到自己，「找對象還是要找個能接受真實妳的人最重要！」、「女生手毛長的，聽說是美女機率比較高」、「妳想太多了～有毛無毛都只是渣男想分手的藉口，不要因為他影響到妳」。