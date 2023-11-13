陽光開朗？自己補教老師竟是姐網戀對象 他吐槽：私下陰沉、愛找麻煩

現代有許多人透過網路交友的方式，認識另一半。近日，有網友在「匿名公社」透露，她姐姐網戀半年的對象竟是平常一直針對自己的補習班老師，而老師私下的樣子與姐姐形容的形象不同，讓他無奈詢問「要跟姐姐說嗎？」

原PO表示，姐姐近期與網戀半年的對象確認關係，一問之下才發現，對方竟是平常一直針對自己的補習班老師。他透露，姊姊的男友在補習班工作時很陰沉，又很愛找學生麻煩，但姐姐卻形容對方是一位開朗又很陽光的人，讓他忍不住吐槽「把自己包裝成這樣我差點笑死」。

此外，原PO指出，對方明明只是補習班的約聘老師，卻謊稱是補習班主任。他補充，姐姐男友還曾經在補習班批評過他的長相，但自己與姐姐長的很像，甚至經常有人懷疑是雙胞胎，不希望姐姐繼續與對方交往的他無奈詢問「要跟姐姐說嗎？」

貼文一出，部分網友建議原PO不要干涉別人的戀愛，「少管閒事」、「人不是都是這樣嗎？」、「對學生跟對女朋友，我相信是有區別的～你真的不爽，那就簡單告知，不要涉入太多」。

但也有許多網友認為原PO應該和姐姐講，讓對方自行判斷是否要繼續交往，「直接去跟老師說，你姐是誰」、「還是跟你姐講清楚吧！不然有問題的時候，你姐及家人一定會怪你的」、「見面時，你要立刻和他說『老師好』才對，球丟給他看他怎麼接」、「應該帶姐姐去補習班一起上幾堂課，讓姐姐自己判斷」。