快訊

張忠謀獲頒李國鼎獎！現場大咖雲集 台積電董座劉德音：1.4奈米會留在台灣

身體出狀況！驚爆眼睛受損「排隊等換眼角膜」 利菁：面對了就得堅強

4國小女童水中偷加黃金葛汁毒害同學！家長僅對3人求償百萬 原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟女同事聊天需要報備？他不解「又沒搞曖昧」網酸：感情是聊出來的　

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，上班時每天會跟女同事閒話家常，下班後看到好笑的事也會互相分享，「這樣有需要跟女友報備嗎？」。示意圖/ingimage
一名男網友表示，上班時每天會跟女同事閒話家常，下班後看到好笑的事也會互相分享，「這樣有需要跟女友報備嗎？」。示意圖/ingimage

感情是建立在信任的基礎上，給予彼此足夠的信任是很重要的。近日一名網友表示，他上班時跟女同事每天都會閒聊些瑣碎日常，還會一起點外食分著吃，他好奇這樣的關係「有需要跟女友說嗎」，發文尋求網友們建議。

該名網友在DCARD發問，提到自己上班時常會跟女同事閒聊，中午會一邊吃飯一邊聊，下班後看到好笑的事也會互相分享，但過程都沒有講什麼感情也沒有搞曖昧，那這樣「是不是蠻正常的關係，有需要跟女友說嗎？」。

原po認為，大家上班時都可能會遇到聊得來的異性同事，他除了跟女同事每天會聊些瑣碎的日常外，也會一起點外食分著吃。原po表示「這類小事應該沒差吧？不需要特別跟女友說吧？問就是正常同事往來」，好奇「大家都怎麼跟異性同事相處的?對跟另一半感情有影響嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「重點應該是你女友會怎麼想吧？我個人對於異性同事下班就不會再聊天，我男友很多異性同事，聊天也僅此於上班時間」、「很明顯你就是暈船了，覺得跟女同事感覺不一樣，心裡有鬼才會來問，求一個踏實」、「此地無銀三百兩，要是你心裡踏實，何必上來問？」、「我自己覺得這種行為不行，上班一群人閒聊ok、私訊X」、「下班還要聊？哪段感情不是聊出來的」。

另一半 情侶

延伸閱讀

車輛禮讓行人該如何致謝？ 網狂推「這麼做」就是最大的感謝

日女抵台第二晚被野狗咬傷送急診 網質疑：台北哪有野狗？

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

男以理解！夫玩戀愛手遊養「虛擬老公」妻崩潰：算精神出軌嗎？

相關新聞

男以理解！夫玩戀愛手遊養「虛擬老公」妻崩潰：算精神出軌嗎？

老公還有好多老公？一名人妻表示與先生結婚半年，婚前知道對方喜歡玩手遊，但沒想到婚後發現對方玩的竟是戀愛手遊，還養了好幾位「虛擬老公」，令她大吃一驚。然而，最近她的地位開始受到威脅，「他把我們兩個人的手機桌布合照換掉，換成某個角色畫面」，讓她好受傷，著急求助網友們「這樣算精神出軌嗎?」。

他年薪百萬交女友後年開銷多25萬「算多嗎？」 網曝關鍵原因

現代不少情侶會選擇AA制分攤各項費用，一名網友年薪150~180萬左右，他沒女友時假日都在家，平常花費最多的就是治裝費，但自從有了女友後花費比單身時多花了20~25萬，令他不禁好奇，「請問大家會覺得這樣算多嗎？」。

跟女同事聊天需要報備？他不解「又沒搞曖昧」網酸：感情是聊出來的　

感情是建立在信任的基礎上，給予彼此足夠的信任是很重要的。近日一名網友表示，他上班時跟女同事每天都會閒聊些瑣碎日常，還會一起點外食分著吃，他好奇這樣的關係「有需要跟女友說嗎」，發文尋求網友們建議。

婆婆要她取消定存投資小姑創業 網見1細節傻眼「是詐騙集團吧」

常有人說，「家人間要相互幫忙」，但若是打著這個名號提出不合理的要求，勢必會讓對方避而遠之。近日一位網友抱怨，她的小姑想要加盟飲料店當老闆，而婆婆希望原PO能夠將銀行的定存解約、出錢投資小姑創業，她聽了細節後相當不滿，網友也傻眼，直呼「是詐騙集團的手法啊」。

愛，說謊／太閣｜威利先生的異想世界

有些謊言，出於善意，為了愛。陳栢青感謝父母送給他文學路上的禮物，他的父親卻對他說：「兒子啊，如果這回我又死了，你的名次會不會比較高？」父親突然來電，說要借住一晚，馬翊航一時手忙腳亂，他想隱藏什麼，又想要展露什麼？自稱說謊達人的宋大一，光一個關於耶誕老人的謊言，就能瞞到大兒子五年級！但是，她說她的父母比她更擅長說謊，這是怎麼回事？有一個男人號稱肚臍能跑出腸子，而太閣竟然相信了？！洪倪說她喜歡長大，對她來說，長大就是慢慢「圓謊」的過程，找出那些說過的謊言，去完成它，或遺忘它。 【精彩語錄】威利先生浪漫熱情，初見面就打破我對德國人拘謹、內斂、注重隱私的刻板印象，以一位噸位破百的中年男性來說，他很違和地擁有一雙連David Bowie都稱羨的迷幻眼線，而且嗓門高亢尖銳，帶點破鑼聲。

一句好話

小時候，勇敢面對學習；長大後，學習勇敢面對。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。