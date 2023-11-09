跟女同事聊天需要報備？他不解「又沒搞曖昧」網酸：感情是聊出來的　

感情是建立在信任的基礎上，給予彼此足夠的信任是很重要的。近日一名網友表示，他上班時跟女同事每天都會閒聊些瑣碎日常，還會一起點外食分著吃，他好奇這樣的關係「有需要跟女友說嗎」，發文尋求網友們建議。

該名網友在DCARD發問，提到自己上班時常會跟女同事閒聊，中午會一邊吃飯一邊聊，下班後看到好笑的事也會互相分享，但過程都沒有講什麼感情也沒有搞曖昧，那這樣「是不是蠻正常的關係，有需要跟女友說嗎？」。

原po認為，大家上班時都可能會遇到聊得來的異性同事，他除了跟女同事每天會聊些瑣碎的日常外，也會一起點外食分著吃。原po表示「這類小事應該沒差吧？不需要特別跟女友說吧？問就是正常同事往來」，好奇「大家都怎麼跟異性同事相處的?對跟另一半感情有影響嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「重點應該是你女友會怎麼想吧？我個人對於異性同事下班就不會再聊天，我男友很多異性同事，聊天也僅此於上班時間」、「很明顯你就是暈船了，覺得跟女同事感覺不一樣，心裡有鬼才會來問，求一個踏實」、「此地無銀三百兩，要是你心裡踏實，何必上來問？」、「我自己覺得這種行為不行，上班一群人閒聊ok、私訊X」、「下班還要聊？哪段感情不是聊出來的」。