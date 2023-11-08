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失聯長達半年 老師致電單親媽才知女兒近況：很怕未來毀了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名單親媽媽與女兒失聯長達半年，直到老師打電話才得知女兒在學校居然欺負同學。 示意圖／ingimage
一名單親媽媽與女兒失聯長達半年，直到老師打電話才得知女兒在學校居然欺負同學。 示意圖／ingimage

孩子成長過程中，除了要留心環境外，更需要家長的關心與陪伴。一名單親媽媽訴苦，與女兒的關係在夫妻離婚之後越來越差，甚至長達半年未曾聯絡，直到最近才透過老師得知女兒居然在學校霸凌同學，因無法順利管教女兒，讓她相當苦惱。

一名網友在論壇《匿名公社》發文提到，前夫有女兒的監護權，對女兒寵愛有加，雖然自己有探視權，但女兒上國中後便不太願意見面，也不願意講電話，長達半年。然而，前夫先前意外過世，老師因此聯繫原PO，告知女兒在學校持續欺負一名同學長達兩年多，需要到校了解狀況。

原PO到校後，發現女兒全程都不願正眼看自己，甚至都不願喚「媽媽」，她只能不斷向其他家長道歉。原PO考慮將女兒接回家教導，也徵得前婆家的同意，前夫現任太太更巴不得原PO趕緊把女兒帶走，但女兒始終不願意。原PO表示，自己除了每個月要給前夫家養育費，還要付父親安養院的費用，可以理解女兒嫌自己窮，但很擔心再不加以教導，女兒未來會誤入歧途。

網友們紛紛鼓勵原PO，並建議原PO先與女兒重新建立關係，「你的女兒行為的偏差只是因為缺乏愛，她現在雖然嫌你窮但你只要持續的給她愛，時常關心她，長久下來她就能感受到你的善意，有一天她會接受你的」、「她不想跟著妳沒關係，先想辦法改變彼此之間的互動。至少，要能溝通，才有機會想接下來」、「先別急著教育她吧，先當她的朋友，讓她信任妳吧」。

監護權 霸凌 離婚

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