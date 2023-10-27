異性好友談戀愛後女子被冷淡 網力挺女子不等他：很棒的決意

到目前為止，妳或你的人生中有很麻吉的異性朋友嗎？一位女網友表示她原本有一位無話不談的異性好朋友，卻因對方交女朋友後而疏離，對方跟女友分手後又回來找原po，但原po因要出國讀書，只能說「很抱歉，我不想等你了」。

原po在Dcard貼文抒發情緒表示，她有一位異性好友，個性很像，就連吃的食物都差不多，有時「覺得可以講電話聊到半夜互道晚安，而每天傳日常生活給彼此」。原po覺得對方喜歡她，但卻沒有對她告白過，不過原po對這樣的關係就很滿足，也很珍惜對方，彼此「只好約定一輩子當好朋友」。

有一天，對方跟一位喜歡他的女生在一起後，原po表示對方開始口氣變的很冷淡，說話總顯得不耐煩，訊息也愛回不回，對原po的事情也漠不關心。因為對方的女友不喜歡他有其他異性朋友。

當原po已經放棄這段友誼並決定出國讀書時，對方突然告知原po，「因為雙方價值觀不同，已經分手了」，原po只能跟對方說，「當初你不想珍惜我，很抱歉，我也不想等你了」。

這篇貼文引起網友們熱議，紛紛留言回應並對原po喊話說，「很棒的決意，妳要過得越來越好」、「我覺得很好的異性朋友交了另一半之後，本來自己就要拿捏好距離」、「這樣是好事，本來就該果斷些，畢竟對方在有女友的時候，就忘記了與妳之間的約定，是他自己主動放棄與妳的緣分的」，也有人說，「妳要是真的不在意他，也不會寫這篇文了」、「儘管是異性朋友，保持距離就沒事了，真的沒有必要到完全斷聯，畢竟不管男生或女生，都不可能完全沒有異性友人的，懂得底線在哪就好了」、「妳一定要堅持自己的決定，不能被動搖，畢竟對方也沒有動搖過自己的決定，這樣對妳來說是好事，至少不用為了他而難過」、「你們只是朋友」。

有更多網友鼓勵原po表示，「說不定出國後，妳會遇上新戀情，人生很多時候就是這樣，錯過了就不在了」，也有些人說風涼話，「你們根本沒在一起過，何來珍惜之說」、「他從來就沒跟妳在一起過，什麼珍不珍惜，自恃甚高喔」。