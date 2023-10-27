男剛送出平板15天後就反悔想轉賣 女友怒：很不尊重！

一名女網友分享，男友剛送自己一台2萬元平板，近日卻說想以1萬5千元二手價，將平板轉賣給別人。這名網友認為，財產明明歸屬於自己，男友卻擅自決定賣掉，相當不尊重她。然而只要她一回話，男友就爆氣罵她無理取鬧，讓她感到十分傻眼。文章底下網友紛紛勸「分手」，推測男友心裡有鬼。

原PO在Facebook社團「匿名公社」發文表示，之前送男友PS5，男友10月中回送她2萬元平板，近日卻提議將平板以二手價1萬5千元，分5期付款的方式，轉賣給他木工師傅的50歲女友。男友認為原PO平常沒在用平板，不如便宜賣給對方。原PO則傻眼表示，「別的女人要就賤賣送我的東西，什麼意思，這種做法非常不尊重我，別人比較重要就是了？」卻被男友覺得她在無理取鬧。

男友解釋，木工師傅的女友一直說要key單需要用到3C產品，他觀察平常原PO沒在使用平板，因此想將平板轉售。原PO感到十分生氣，告訴男友，「她是有男友的人，應該是叫她男友買給她，不是叫你拿我東西賣給她耶！」但男友卻仍怒氣沖沖叫原PO不要再說。

吵完隔天，男友坦承是因為缺錢才想賣掉平板，但原PO反問「如果缺錢怎麼不是一次收全款，而是讓女方欠款呢？這不是很奇怪？」接著原PO也補充，自己平常會用平板，只是較少使用而已，男友僅因沒看到就斷定她沒在用。此外，讓原PO感到弔詭的另一件事，是男友常常跟木工師傅的女友每天講好幾小時的電話，但每次詢問都說「只是在講公事」。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「才差5千，那女的幹嘛不買新的」、「贈與就是贈與，妳有使用權，要不要賣決定權在妳」、「叫你男友先把PS5的錢先還來」、「是不是懷疑有一腿」、「綠綠的」、「一定有一腿，分手啦」、「分手吧！38歲還會缺一萬五，這男的肯定是月光族」。